海生館「璀璨之海」將登場 感受絢爛迷幻海底氛圍

隨著疫情調降為二級警戒，屏東海生館恢復遊客喜愛的餵食解說活動並開放餐飲服務外，夏日季節限定活動「璀璨之海」將於8月7日登場，館內規畫「與鯨共舞」大型AI互動投影牆、20公尺長的巨幅螢光插畫廊道「螢河燦燦」、首次的珊瑚礁幼魚展示「璀璨新生」，透過光影裝置讓民眾感受海洋世界的奇幻魔力。

「今年夏天，藉由不同材質媒介，傳達出海洋的燦爛時光！」海生館海景公司企劃部主任毛智瑋說，長達20公尺的「螢河燦燦」螢光插畫廊道中，包含鮮豔奪目的水母、五彩斑斕的珊瑚礁魚類等各種海洋生物，彷彿成為閃耀在海中螢河的點點星光，試營運時，絢爛迷幻的氛圍吸引民眾駐足拍照。

他說，「與鯨共舞」大型投影裝置，讓大小朋友跟著牆上緩緩游出的巨大座頭鯨揮舞雙手，更可現場拍照與鯨同游，；「璀璨新生」的各種珊瑚礁幼魚展示，更讓民眾直呼可愛；包含身上有著許多黑橘圓點彷彿海中波點藝術家的紅喉盔魚、猶如陣陣湛藍水波的條紋蓋刺魚和館內自行復育的迷你小丑魚等多種幼魚，現場有集點活動，讓民眾實際到珊瑚王國館尋找魚類的成魚。