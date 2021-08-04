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議員質疑高市暫緩醫事人員第二劑 挨告散布謠言

中央社 / 高雄4日電

國民黨高市議員邱于軒質疑市府為衝疫苗施打覆蓋率，暫緩前線醫護施打。民進黨左楠議員參選人黃偵琳今天前往雄檢告發散布謠言，邱于軒回應，只是想幫醫護捍衛權益。

邱于軒昨天在個人臉書公開發文表示有接獲醫護人員陳情，質疑高市府為了衝刺覆蓋率，要暫緩第一線醫事人員的第二劑施打，是要醫護「上戰場但頭盔戴一半」。衛生局昨天回應，這是不正確、錯誤的消息，目前高雄醫事人員第二劑接種率接近25%，持續提升中。

黃偵琳今天上午8時30分前往高雄地檢署，舉發邱于軒身為公眾人物，卻散播不實訊息，造成社會不安，應已違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，向檢方按鈴申告。

對此，邱于軒表示，捍衛基層權益本來就是民代責任，何況是為了保護防疫最前線的醫護人員，且相關消息皆有所本，若有人提告反而可讓爭議更明朗化，很願意面對。她說，自己也參選過議員，可以體會參選人的壓力，但也期待更多人可以體諒醫護的壓力，尤其家裡有小孩的醫護人員。

市長陳其邁上午在市議會接受民進黨高雄市議員簡煥宗質詢表示，每次都一再強調疫情期間希望大家都能以中央流行疫情指揮中心訊息為主，防疫期間有正確疫情資訊，才能落實防疫措施，會根據傳染病防治法等，嚴格執行法令。

衛生局長黃志中也重申「不對的訊息，就是假訊息」，會再跟邱于軒溝通了解資訊來源，若有涉違反傳染病防治法等就依法處理。

黃偵琳指出，邱于軒身為公眾人物有其影響力，但在爆料前卻沒向衛生局查證是否屬實就公布，也只將電子郵件畫面當成證據，這就是刻意在疫情期間散播謠言。

她也質疑，市府出面澄清後，邱于軒沒有向社會大眾說明道歉，造成社會傷害卻裝沒事。這樣的行為儼然造成高雄防疫危害，在全民應當團結抗疫之時，讓醫護人員與市府行政部門間產生矛盾與不信任。也呼籲檢察官及司法機關一定要嚴正查辦，嚇阻國民黨這種歪風。

衛生局 醫護人員 疫情

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