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邱于軒遭指發布假消息 陳其邁：將嚴格執法

聯合報 / 記者曹亞沿徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員簡煥宗（右）今天質詢時說，希望市府針對發布不實消息的民代也要「硬起來」開罰。圖／翻攝高雄市議會直播
高雄市議員簡煥宗（右）今天質詢時說，希望市府針對發布不實消息的民代也要「硬起來」開罰。圖／翻攝高雄市議會直播

昨天高雄市議員邱于軒爆料，指高雄市政府為衝刺疫苗覆蓋率，要醫事人員暫緩施打第2劑，衛生局昨天立即駁斥為錯誤消息。市議員簡煥宗今天在議會說針對發布不實疫情消息，市府應該「硬起來」開罰。市長陳其邁說，會依據傳染病防治法等規定，嚴格執行法令。

高雄市國民黨籍議員邱于軒昨天早上出示一張截圖，指市府為衝刺覆蓋率，竟暫緩第一線醫事人員的第2劑施打，等於要他們「上戰場但頭盔戴一半」。衛生局簡任技正潘炤穎昨午在防疫記者會也嚴正駁斥，說這是不正確的消息，也強調在疫情防疫期間散布這樣的訊息，恐違反傳染病防治法。

市議員簡煥宗今天在議會質詢時指，邱于萱對於疫苗覆蓋率的計算方式有誤解，分子是打的劑次而非人次。且日前台中市立委莊競程被爆跑攤時未遵守防疫規定用餐，台中市政府也立即開罰，希望高雄市政府針對市議員發布假訊息的行為也要「硬起來」，該怎麼做就怎麼做，不要只許州官放火不許百姓點燈，對民代和一般民眾要有一致的開罰標準。

衛生局長黃志中說，會和議員溝通了解他的資訊來源。

市長陳其邁表示，疫情期間要以中央、地方發布的訊息為主，希望大家能接收到正確的疫情資訊，針對此事會依據傳染病防治法等相關規定，嚴格執行法令。

衛生局 疫情 高雄市

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