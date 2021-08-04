凱旋路坍陷拖2天挨批 陳其邁坦言「非常不高興」

高雄連日大雨，前鎮區凱旋夜市前道路出現大面積坍陷，２日已經傳出些微災情，原計今早進場填平，高市副市長林欽榮昨天深夜勘查，不滿工務局處理態度要求連夜趕工，今早5點半恢復通車。高雄市長陳其邁說，路面坍陷問題應該馬上處理，怎可以再拖，他也是非常不高興。

前鎮區凱旋夜市前方道路2日傳出通報路面些微陷落，昨天中午坍陷面積擴大，晚間出現10乘15公尺巨大坑洞。副市長林欽榮深夜勘查，嚴詞飆罵現場人員，並設置前進指揮所，連夜坐鎮至今早5點半鋪平路面恢復通車為止。

道路坍陷後，國民黨文傳會副主委、高市府前新聞局長鄭照新在臉書發文批評市府「螺絲鬆了」，外界質疑市府因此連夜趕工恢復通車。林欽榮今天上午在議會受訪表示，凱旋四路是屬於重要幹道，每小時平均交通量1500輛車，「軍令如山」，面臨極端氣候，所有團隊都要繃緊神經，怎可以等到隔天再來施作，會保持負責任態度處理路面坍陷問題。

林欽榮強調，他不認識鄭照新、也沒看見發文，「只是做我該做的事情」，設置前進指揮所這些措施都是文官都是常規工作，團隊合作勝於推託。

陳其邁表示，跟公共安全有關的事情一刻都不能等，為行車安全考量，道路應立刻填平，昨天應該馬上處理，怎可以再拖一天，他也感到「非常不高興」。