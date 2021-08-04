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高雄凱旋夜市口險現天坑 警方通報過3次

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄前鎮區凱旋夜市口的道路凹陷，警方曾通報過3次，今天凌晨開挖。圖／高雄市政府提供
高雄前鎮區凱旋夜市口的道路凹陷，警方曾通報過3次，今天凌晨開挖。圖／高雄市政府提供

高雄市連日大雨，前鎮凱旋夜市前的道路前天便出現小範圍凹陷，直到昨天凹陷範圍擴大，警方擔心道路突然下陷，造成「天坑」，擴大警戒區域，才沒釀成交通事故。員警說，前後通報過市府線上即時服務平台「1999」專線3次。

高雄市警前鎮分局一心路派出所員警在8月2日中午，發現凱旋夜市前的凱旋四路路面，出現起伏不平現象，有處約1公尺寬的凹陷，但路面並沒下陷，當時在凹陷處圍三角錐及連桿警示燈，避免車輛通過再壓陷路面，就馬上通報1999專線，請專責單位處理，養工處就有人前去看過現場。

昨天上午約11點，員警再經過凱旋四路，發現起伏不平的凹陷範圍擴大，趕緊再擴大警戒範圍，再通報1999連繫養工處。後來員警看凹陷的範圍似乎有擴大，擔心隨時有塌落的可能，昨天下午2點又通報1999，將現場狀況告訴值班人員，請1999趕緊轉報權責單位，昨天下午4點，工務局和水利局才前往會勘，準備開挖，查明事故原因。

員警說，因不具專業，也不知道發生什麼問題，只能通報給權責單位趕緊處理，避免路過的人車遭受生命財產的危害。

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