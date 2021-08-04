藍營酸「一個天坑兩種效率」 林欽榮：軍令如山

高雄前鎮區凱旋夜市前道路凹陷引發討論，市府前新聞局長鄭照新說，該處天坑據了解2日被人發現，轄區警察打電話通報市府單位，一直沒積極處理，警方拿交通錐圍起封鎖範圍，3日養工處才派人查看，決定4日要處理，顯然行政效能不彰。副市長林欽榮連夜坐鎮搶修，一度對官員說重話「做不好要殺頭」，鄭照新說，反觀前市長韓國瑜主政時期，「副市長李四川標準只有攜手打拚，沒有切割殺頭，市府長官的肩膀呢？」

林欽榮說，市府團隊任何思考、作為以市民權益優先，軍令如山，交付任務要如期完成，一刻都不應該等，否則對不起高雄市民。

林欽榮說，8月3日下午4點獲報凱旋四路與瑞田街口路面塌陷後，工務局即刻派員到現場警戒，並設置交通錐避免人車進入，他也奉市長陳其邁指示，立刻啟動緊急應變機制，深夜11點到場成立前進指揮所，原定由工務局、水利局及消防局隔天上午進場處理，但這是影響市民安全重大問題，應有緊急應變對策即刻處置，他要求工務局長擔任指揮官，由養工處準備砂石等填平材料，委外廠商也立即準備瀝青混凝土備料，全力設想辦法，務求完成緊急處理回填作業，半小時內調集人力機具，深夜11點30分開挖搶修，6小時內完成，在今天清晨5點30分開放通車，讓市民放心。

對於坍陷原因，林欽榮說，工務局團隊開挖塌陷路面，且漏夜灌水，發現凱旋四路側溝有一側向排水管與凱旋四路路面下主要雨水箱涵相接觸處有漏洞，以致土石被掏空而下陷，捷運局也釐清輕軌與道路塌陷線無關。

鄭照新也回顧韓國瑜主政時期，高雄市前金區光復三街及河東路一處建築工地施作連續壁時，造成鄰近路面下沉坍塌。工務局接獲市民報案，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師到場勘查，要求承造廠商緊急處理，避免後續損壞擴大，展現明快效能。

「不罵三天不處理，一罵當夜就殺頭？」鄭照新說，果然經媒體一比較檢討，原本沒人搭理立刻進入「震怒」模式，更升級成「殺頭」，道路品質是發自內心的使命激勵與市政關懷，他在高雄市府服務任內，只看見市府同仁齊心辦事，更沒見過韓市長要震怒「殺誰的頭」來祭旗，「現在是回到封建專制時代嗎？公務同仁又要背鍋吞認？」

鄭照新也狠酸說「韓市長團隊，長官命令是放手作事，有錯我扛；邁市長團隊，長官的命令是見光震怒，出事殺頭！」