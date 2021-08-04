凱旋路大坑洞原因找到了 陳其邁：水管箱涵銜接處漏水

高雄市前鎮區凱旋路昨晚發生道路崩坍，無獨有偶，前一天鳳山勝利路也發生人行道塌陷，高市議員黃捷今早質詢，要求市府提出解決方案。市長陳其邁表示，凱旋路塌陷原因是排水管銜接處漏水造成，工務局今天上午會先補平路面，日後加強箱涵漏水檢測提升公共安全。

黃捷指出， 高雄凱旋路昨晚發生路面塌陷，前一天鳳山勝利路也有人行道有大塌陷，一年前剛驗收，還在保固期爆大洞很荒唐，不希望看到一個洞才補一個洞。

陳其邁說，高市市區是砂質地形，管線漏水會造成地表下土壤流失，昨天凱旋路的塌陷是因為排水管交接箱涵銜接處漏水，颱風將至，今早會先填平補齊路面，天氣晴朗再來補箱涵，日後會加強箱涵漏水檢測，提升公共安全。

此外，719豪雨造成鳳山光復路、文聖街、自由路、九如交流道、衛武營等地淹水，問題到底要怎麼解決，市府要給鳳山居民更長遠的規畫目標。陳其邁表示，鳳山地勢東高南低，所以水從小貝湖流往鳳山行政中心一帶，最重要是鳳山園藝試驗所要做出流管制，若能維持滯洪功能可讓後續分流更有效率，此事已跟農委會主委陳吉仲反映，下周會跟農委會協商解決園藝試驗所的滯洪措施。

黃捷要求，鳳山新增滯洪池，盼今年底前能有明確規劃。