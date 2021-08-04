高雄凱旋夜市「天坑」引關注 林欽榮飆：做不好就殺頭

連日大雨，高雄前鎮區凱旋夜市前道路出現凹陷，範圍約15米寬乘以10米，天坑再現引發討論。工務局團隊原本計畫隔天進場施工，被質疑行政效能，不符市長陳其邁標榜「緊緊緊」風格，副市長林欽榮漏夜到場坐鎮，施工團隊冒雨趕工，林欽榮現場一度氣得飆罵官員「做不好就殺頭」。重話一出，工程團隊上緊發條，今天清晨5點30分已完工，並隨即通車。

林欽榮說，他生氣是就事論事要求，市府團隊要展現行政效能才能符合市民高期待，且凱旋四路是主幹道，市民安全通行權最為優先，因此要求天亮前填平通車。

高雄已連下5天雨，雨勢可觀，市府工務局昨晚接獲在凱旋夜市前道路出現凹陷，通知水利局先行會勘，初估不是雨汙水管問題，也暫排除淘空危虞，現場第一時間做交通維護，原本計畫隔天一早進場開挖填補。當地前鎮警分局表示，3天前路面出現凹陷不平，當時範圍約3公尺，後來才擴大。

林欽榮無法接受工務局團隊隔天才進場想法，要求連夜處理，天亮前完成。林欽榮漏夜到場坐鎮，一度氣得飆罵工務局官員「早上5點半前全做好，做不好就殺了妳的頭」。