金門民眾要注意 金城鬧區停車位9月起開始收費

民眾注意囉，金城鎮鬧區的停車位要開始收費了！金城區市區周邊商圈銀行、商家政府機關、診所鄰立，為鼓勵民眾建立使用者付費習慣，金門縣府將以使用率最高的車位辦理停車收費政策，即日是宣導期，規劃9月1日將正式進行路邊停車收費，提醒民眾多加留意。

金門縣府今天表示，金門縣的市區觀光遊憩主要在金城鎮，提供觀光遊客在地的特產與美食消費，然而市區的路邊停車位經常被在地民眾長期停放占用，在地民眾與觀光散客很難在市區找到空車位，尖峰時段常見市區道路違規停車，人車雜沓增加許多交通安全的疑慮，也影響民眾開車進入市區消費的意願。

為解決市區尖峰時段路邊停車格位一位難求的狀況，後經交通部視查重新檢討車格及停車收費管理政策，縣府將市區車格活化管理，減少被少數民眾長時間占用，讓市區的有限車格能服務更多的民眾，包含在地民眾以及觀光來客，提供民眾開車進入市區停車的便利性，促進商圈的消費活動。

縣府觀光處表示，從即日起至15日是宣導期，將在擬收費路段夾放收費管理宣傳小型錄。8月15日至31日，則針對停車格停放車輛開立「零元停車繳費單」，9月1日正式進行路邊停車收費。

為鼓勵民眾建立使用者付費習慣，縣府與委託民間公司規劃9月1日至15日，開立之停車繳費單據可獲得30元的加油金回饋，每車當日限一次，民眾可持路邊繳費單據，前往指定之加油站，依照兌換辦法，換取加油金30元。