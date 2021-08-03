金門民眾要注意 金城鬧區停車位9月起開始收費
民眾注意囉，金城鎮鬧區的停車位要開始收費了！金城區市區周邊商圈銀行、商家政府機關、診所鄰立，為鼓勵民眾建立使用者付費習慣，金門縣府將以使用率最高的車位辦理停車收費政策，即日是宣導期，規劃9月1日將正式進行路邊停車收費，提醒民眾多加留意。
金門縣府今天表示，金門縣的市區觀光遊憩主要在金城鎮，提供觀光遊客在地的特產與美食消費，然而市區的路邊停車位經常被在地民眾長期停放占用，在地民眾與觀光散客很難在市區找到空車位，尖峰時段常見市區道路違規停車，人車雜沓增加許多交通安全的疑慮，也影響民眾開車進入市區消費的意願。
為解決市區尖峰時段路邊停車格位一位難求的狀況，後經交通部視查重新檢討車格及停車收費管理政策，縣府將市區車格活化管理，減少被少數民眾長時間占用，讓市區的有限車格能服務更多的民眾，包含在地民眾以及觀光來客，提供民眾開車進入市區停車的便利性，促進商圈的消費活動。
縣府觀光處表示，從即日起至15日是宣導期，將在擬收費路段夾放收費管理宣傳小型錄。8月15日至31日，則針對停車格停放車輛開立「零元停車繳費單」，9月1日正式進行路邊停車收費。
為鼓勵民眾建立使用者付費習慣，縣府與委託民間公司規劃9月1日至15日，開立之停車繳費單據可獲得30元的加油金回饋，每車當日限一次，民眾可持路邊繳費單據，前往指定之加油站，依照兌換辦法，換取加油金30元。
此次在金城鎮率先執行收費管理的路段為市區的路邊停車格，分別在民生路、民生路54巷、珠浦北路、浯江北堤，收費時間為上午9:00至20:00，每30分鐘15元起，依車種給予不同優惠並採累進費率計價，如需免費停車的在地民眾，縣府建議可以往市區周邊浯江北堤兩側路外停車場、鎮公所後方路外停車場、金城分局旁路外停車場及金門高中路外停車場等都可提供民眾免費停車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言