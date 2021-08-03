聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情趨緩 高雄大港橋周六恢復通行
因應全國7月27日至8月9日降為二級警戒，高雄港務分公司今天宣布，高雄港大港橋將於8月7日早上8點起恢復通行。
5月台灣疫情爆發，全國升為三級警戒，為避免人潮群聚，高雄港大港橋5月25日起暫停開放。高雄港務分公司今天下午宣布因疫情趨緩，大港橋將於本周六（8月7日）早上8點起恢復通行。開放時間比照暫停開放通行前，為每天早上8點至晚上10點，旋轉開啟及閉合時間為每天下午3點，及周五、六、日晚上7點。
大港橋位在高雄港第三船渠，總長109.5公尺，寬5到11公尺，可供550人及自行車同時通行，橋體設計可旋轉180度成東西向與船渠平行，是全台首座可旋轉的行人跨港大橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言