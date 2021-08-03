疫情趨緩 高雄大港橋周六恢復通行

因應全國7月27日至8月9日降為二級警戒，高雄港務分公司今天宣布，高雄港大港橋將於8月7日早上8點起恢復通行。

5月台灣疫情爆發，全國升為三級警戒，為避免人潮群聚，高雄港大港橋5月25日起暫停開放。高雄港務分公司今天下午宣布因疫情趨緩，大港橋將於本周六（8月7日）早上8點起恢復通行。開放時間比照暫停開放通行前，為每天早上8點至晚上10點，旋轉開啟及閉合時間為每天下午3點，及周五、六、日晚上7點。

大港橋位在高雄港第三船渠，總長109.5公尺，寬5到11公尺，可供550人及自行車同時通行，橋體設計可旋轉180度成東西向與船渠平行，是全台首座可旋轉的行人跨港大橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋。