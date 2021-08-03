斗門居民率眾到金門議會抗議 要求開公聽會還地於民

太武渡假村拆屋還地案，縣府在去年3月以專案方式拆除KTV違章建築後，至今仍未返還用地，金沙鎮何斗里長陳福林今天再度偕同斗門社區居民至金門縣議會陳請，要求縣府和議會要硬起來，盡快完成拆除，不能因要求補償而綁架拆除案。

「反對惡鄰、無法無天」、「縣府加油、議會加油」陳福林今天率領10多位斗門鄉親前往金門縣議會陳情，居民高喊抗議，陳福林表示，109年斗門社區針對「前太武渡假村」合約終止後，遞交1份120名居民聯署，要求拆屋還地的陳情案，並呼籲議會召開公聽會的訴求，1年多來未有任何回應，斗門鄉親今天再到議會陳情，希望能再召開公聽會。

陳福林指出，縣府去年3月23日KTV違建專案拆除案，事先由議員李應文主持，議員李養生、楊永立參加協調會，業主也簽署同意書，同意拆除無償佔用縣有地15年之違章建築，但事後只進行地上違建物的拆除，留下地坪，形成拆屋未還地的荒謬現象，歷經一年多仍未完成拆除案，反而造成地方的髒亂。

陳福林說縣府依據「金門縣新舊違章建築劃分及處理自治條例」進行專案拆除，「金鑽進士路網工程」不論是規劃公司的施工計劃書與結標案之細部規劃，並未函蓋該違建，留下一些後遺症。

陳福林指出，拆除案跟補償，是兩回事，並不衝突，不能要求補償而綁架拆除案。同時，他表示請求賠償是業主權利，既然簽署同意書，就應去執行，不怕任何阻擾，經過近20個月地坪一直留到現在，完全沒有動，今天只好再一次到議會陳情，希望在排除之後，將做步道工程延伸，讓斗門古官道能夠重現。