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拚防疫也顧道安 高市攜手公路總局加強省道安全
全國降為二級警戒，民眾外出機會變多，更需注意交通安全。市長陳其邁今主持道安會報，提醒市民「交通安全與防疫一樣重要」，也和公路總局共同研擬縮減路肩、增設反光設施等作法，增加省道安全性。
據統計，高雄市今年1至7月A1事故（人員當場或24小時內死亡）人數104人，較去年同期減少23人，下降17%，顯示事故防治工作有成效，將繼續加強執行。
市長陳其邁今天主持道安會報，稱省道與市民生活息息相關，應納入道安體系，市府會與公路總局合作推動道安工作。
高雄市去年原縣區省道的A1事故占比達27.5%，但原縣區省道總長度僅占市區道路的8%，改善空間大；今天會中也邀公路總局三工處進行專案報告，包含車道瘦身、速限檢討、增設反光設施等，希望降低行車風險。陳其邁在會中也指示三工處應再研議縮減路肩、避免駕駛人誤入路肩陷阱。
交通局長張淑娟也提醒，降為二級警戒後，民眾外出活動、飲宴也會增加，須留意酒駕、超速、闖紅燈等重大違規行為。她也提醒民眾牢記「交通武功、惟慢不破」的觀念，車速愈快，遇緊急狀況時反應時間愈短，造成的傷亡損失也會愈大。因此也請大家務必遵守速限、專心駕駛，遇路口時慢看停，一起建立交通安全新文化。
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