衝覆蓋率暫緩醫事人員打第2劑疫苗？ 高市衛局斥假訊息

高雄市國民黨籍議員邱于軒接獲醫事人員陳情，指市府疑為衝刺疫苗覆蓋率，要醫院醫事人員暫緩施打第2劑，高雄市衛生局今午斥為錯誤消息，指疫情期間散布這樣的訊息很可能被視為「假消息」，違反傳染病防治法。

邱于軒今早出示一張截圖，指市府為衝刺覆蓋率，居然暫緩第一線醫事人員的第2劑施打，等於要他們上戰場但頭盔戴一半。並批評之前端午節才發生衛生局拗醫護加班，也傳出接種時以碼表等科技測量工具提升醫護接種效率，「拜託衛生局高抬貴手，別讓醫事人員擔心受怕」。

高市衛生局簡任技正潘炤穎今午在防疫記者會嚴正表示，這是不正確的消息。潘說，根據最近的統計，這周內醫事人員每天約施打200劑AZ疫苗，莫德納也有30到40劑，第2劑疫苗一直持續接種中，衛生局特別聲明，在疫情防疫期間散布這樣的訊息，很可能會違反傳染病防治法。

潘也表示，高雄市的醫事人員總共8萬2059人接種過疫苗，已接種第2劑的有2萬179人，接種率接近25%，這是屬於兩劑接種的完整覆蓋，這部分還會繼續提升，目前高雄AZ和莫德納兩劑接種的數量是足夠的。