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高市30家婦幼合約醫院疫苗尚有餘額 孕婦可隨時去打

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，孕婦可打預約專線，也可上唐鳳系統預約，除30家合約醫院每天提供施打，6日起一連三天在巨蛋等大型接種站亦可施打（示意圖）。記者陳俊智／攝影
高雄市長陳其邁表示，孕婦可打預約專線，也可上唐鳳系統預約，除30家合約醫院每天提供施打，6日起一連三天在巨蛋等大型接種站亦可施打（示意圖）。記者陳俊智／攝影

高雄市持續提供孕婦接種莫德納疫苗，市長陳其邁特別提醒，孕婦打疫苗時一定要與產醫師先協商，哪個階段接種是最好的時機，可打預約專線，也可上唐鳳系統預約，除30家合約醫院每天提供施打，8月6日起一連三天在巨蛋等大型接種站亦可施打。

陳其邁表示，孕婦施打莫德納疫苗部分，高市各行政區都有與婦幼醫院合作，最重要的是孕婦在打疫苗的時候一定要特別小心，要與產檢醫師先協商何時適何施打，要打什麼樣的疫苗？

如果孕婦要到接種站，8月6號可到岡山農工，8月7號到巨蛋體育館，8月8號到鳳山體育館，孕婦可打預約專線8220300，也可上唐鳳系統預約，但如果要比較快施打，高市有30家合約醫院每天打，且現在都還有餘額，一定打得到，也隨時可以打。

高雄今天是0本土個案，陳其邁強調，目前高市仍針對群聚感染特定風險場所加強查緝。他說，雙北地區目前都還屬於零星群聚感染，我們較擔心的是這些群聚感染的感染源無法明確找到。

「疫情清零是最重要的工作，就是要透過疫調，搭配血清學等檢查」陳其邁說，昨天公布的高雄群聚感染源裡面的指標個案，PCR是陰性，但他的抗體是陽性，這代表感染已經有一段時間了，如果只用常規的PCR得檢測，一定會漏掉些舊的感染源。

現在北部地區不管擴散到嘉義、台中和高雄等地，大概都是類似的感染途徑，只要能夠利用血清學，搭配快篩往上溯源，基本上群聚感染對社區傳播的風險，就會減少，就能能夠阻斷傳播鏈。

他表示，所胃的隱型傳播鏈就是找不到感染源，病毒在社區裡亂竄，但事出必有因，所以只要用疫調方式持續溯源，基本上就可以找到感染源來匡列隔離者，加速社區的清零，這是高雄的策略。

高雄市孕婦8月6日起亦可到大型接種站預約接種。圖／高雄市衛生局提供
高雄市孕婦8月6日起亦可到大型接種站預約接種。圖／高雄市衛生局提供
高雄市持提供孕婦接種莫德納疫苗，共與30家婦幼醫院合作，市長陳其邁表示，每家都尚有餘額，隨時可以打。圖／高市衛生局提供
高雄市持提供孕婦接種莫德納疫苗，共與30家婦幼醫院合作，市長陳其邁表示，每家都尚有餘額，隨時可以打。圖／高市衛生局提供
高雄市持提供孕婦接種莫德納疫苗，共與30家婦幼醫院合作，市長陳其邁表示，每家都尚有餘額，隨時可以打。圖／高市衛生局提供
高雄市持提供孕婦接種莫德納疫苗，共與30家婦幼醫院合作，市長陳其邁表示，每家都尚有餘額，隨時可以打。圖／高市衛生局提供

莫德納疫苗 孕婦 陳其邁

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