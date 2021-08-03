金門為縣籍赴台學生開打疫苗 共施打1385位學子

下個月就要開學了，為讓赴臺求學的金門子弟多一分保障，金門縣府委由衛生福利部金門醫院，於7月16日至7月31日開設為期兩週的「縣籍赴台學生專診(AZ)」，後因原開設之預約施打時間爆滿，加開8月2日、3日兩天施打時間，縣府今日表示，連日來共有1385位學子施打，不僅保護學子，也讓家長更安心。

縣府表示，總計開設13個半天施打疫苗，經金門醫院統計資料，一共服務金門籍1,385位學子，成功完成階段性任務，為學子增強抗疫力。

根據金門縣衛生局相關資訊，縣府於7月30日已開放本縣籍18歲以上民眾預約施打AZ疫苗，並將於明（4）日開打，如有符合「金門籍」及「18歲以上」之赴臺學子尚未接種疫苗者，可直接至10家合約院所預約，一同增加抗疫力，預約資訊如下：