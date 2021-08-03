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第5輪破千萬人意願登記 陳時中曝12至18歲疫苗施打計畫

金門為縣籍赴台學生開打疫苗 共施打1385位學子

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為讓赴臺求學的金門子弟多一分保障，金門縣府委由衛生福利部金門醫院，於7月16日至7月31日開設為期兩週的「縣籍赴台學生專診(AZ)」，到場施打的學生踴躍。圖／縣府提供
為讓赴臺求學的金門子弟多一分保障，金門縣府委由衛生福利部金門醫院，於7月16日至7月31日開設為期兩週的「縣籍赴台學生專診(AZ)」，到場施打的學生踴躍。圖／縣府提供

下個月就要開學了，為讓赴臺求學的金門子弟多一分保障，金門縣府委由衛生福利部金門醫院，於7月16日至7月31日開設為期兩週的「縣籍赴台學生專診(AZ)」，後因原開設之預約施打時間爆滿，加開8月2日、3日兩天施打時間，縣府今日表示，連日來共有1385位學子施打，不僅保護學子，也讓家長更安心。

縣府表示，總計開設13個半天施打疫苗，經金門醫院統計資料，一共服務金門籍1,385位學子，成功完成階段性任務，為學子增強抗疫力。

根據金門縣衛生局相關資訊，縣府於7月30日已開放本縣籍18歲以上民眾預約施打AZ疫苗，並將於明（4）日開打，如有符合「金門籍」及「18歲以上」之赴臺學子尚未接種疫苗者，可直接至10家合約院所預約，一同增加抗疫力，預約資訊如下：

1.請至部立金門醫院網站→網路掛號預約→「AZ疫苗一診(18歲以上)」

2.請至5鄉鎮衛生所+4家合作診所（電話預約或表單預約）

金寧鄉衛生所-電話預約-082-325735

金城鎮衛生所-電話預約或現場預約-082-325059

金沙鎮衛生所-電話預約-082-352854

金湖鎮衛生所-電話預約-082-336662

烈嶼鄉衛生所-電話預約-082-362078

吾家診所(金城鎮)-電話預約-082-375899

傅仰賢診所(金城鎮)-電話預約-082-322687

陳水湖診所(金寧鄉)-電話預約-082-321906

禾心診所(金城鎮)-網路表單預約-082-322180

為因應未來中央將由現在的雙軌制改為單軌制，將以疫苗預約平台做為分配疫苗之依據，建議18歲以上民眾皆可上平台進行意願登記，視收到簡訊後可立即上網進行預約接種，屆時可依照自己居住所在地、就學地點等就便利性，進行合約院所之選擇，就近進行疫苗接種。

金門縣府開設「縣籍赴台學生專診(AZ)」，學生到場填資料，準備施打疫苗。圖／縣府提供
金門縣府開設「縣籍赴台學生專診(AZ)」，學生到場填資料，準備施打疫苗。圖／縣府提供
金門縣府開設「縣籍赴台學生專診(AZ)」，金門醫院人員協助查驗身份資料。圖／縣府提供
金門縣府開設「縣籍赴台學生專診(AZ)」，金門醫院人員協助查驗身份資料。圖／縣府提供

衛生所 AZ疫苗 金門

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