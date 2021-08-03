高雄鳳山設4處危老重建服務據點 推動合法老屋更新重建

高雄市工務局今天啟用「鳳山4處危老重建服務據點」，提供危老新建的顧問服務模式，各據點都有專業建築師提供免費諮詢。副市長林欽榮表示，民眾只要填妥合法房屋證明申請書，並備妥建築物現況彩色照片、身分證正反面影本，即可洽工務局申請，且隨到隨辦，僅需3工作天即可核發合法房屋證明。

林欽榮指出，位於鳳山市中心區、且未屬合法建築物，總計有1萬4945戶，終於能夠經由市府的努力，解決近10餘年來的沉痾，今年2月8日起已陸續收到市府工務局公文通知，取得合法房屋資格，將能辦理保存登記、接水接電、營業登記納管、補發使用執照，同時也能領取租金補貼，並享有危老重建經費補助等各項權益。這不僅讓房屋所有權人的權益受到完整保障，也為鳳山地區帶來發展新動能。

高雄市工務局統計，從今年2月8日起至今，已受理鳳山區合法房屋申請達375案，案件量已是去年一整年案量的20倍。鳳山區經核准的危老重建計畫案件數，也占全市核准案件數的12.5%，由此可見急遽發展的鳳山區，將是市府推動都更危老重建的指標區。

林欽榮今天主持鳳山區4處危老重建服務據點啟用儀式，宣告專業團隊正式進駐服務，將為鳳山地區居民帶來危老新建的顧問服務模式，也預告鳳山區將成為高雄推動都更危老的先行區。工務局著眼於鳳山區推動危老重建的潛力與發展性，挹注2900萬元經費，並結合高雄市建築學會的能量，以公私協力的方式，讓專業建築師群為市民提供諮詢服務。