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屏東好物攜手飯店業 住宿6日起免費嚐在地農產品

中央社 / 高雄3日電

屏東縣政府和雲朗觀光集團合作推廣「屏東好物」活動，今天宣布只要入住雲朗集團旗下飯店，6日起就可免費品嚐有機咖啡、檸檬磚、鳳梨酥或紅豆搖搖飲等4項優質農產品。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，屏東縣政府攜手雲朗觀光集團推廣「屏東好物」，中午在高雄市鹽埕區翰品酒店舉行記者會，出席的屏東縣政府農業處長鄭永裕也歡迎業者到屏東發展觀光。

屏東縣政府表示，自8月6日起住宿客可以在雲朗集團旗下10間飯店逾1900間客房，免費品嚐有機咖啡、檸檬磚、鳳梨一口酥或紅豆搖搖飲等屏東優質農產品，還能直接跟生產的農業單位訂購這些產品。

雲朗觀光集團旗下有「君品」等品牌，可以讓「屏東好物」接觸多個縣市的商務與暑假出遊客群，爭取外縣市消費者，縣府估計這檔活動可創造至少3萬房次的飯店客房推廣成效；住宿部分商務客，還可讓「屏東好物」對企業宣傳爭取未來訂單。

這次安排的4種產品，包括連續兩屆獲得屏東休閒農業創意商品競賽冠軍，種植在北大武山，通過有機驗證的新丁有機咖啡農園濾掛咖啡；九如新鮮檸檬製作，連皮帶籽現壓封裝的100%純檸檬汁磚；選用內埔新鮮鳳梨加工的鳳梨一口酥；選用萬丹紅豆製作，純天然無添加香料，通過食品級多重農藥檢驗的紅豆搖搖飲。

此外，客房內也會附上特色介紹明信片，讓住宿客認識「屏東好物」品牌與優質農產品的好滋味，並提供相關產品資訊，房客可直接跟生產單位訂購。「屏東好物」進入客房推廣將自8月6日起到送完為止，讓遊客感受來自屏東的美味。

屏東縣政府 鳳梨酥 咖啡

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