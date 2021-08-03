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屏東瑪家鄉多處山路坍方 禁止人車上山

中央社 / 屏東縣3日電

屏東縣瑪家鄉昨天到今天上午12時，下了297毫米雨量，高居全台第2，境內河水暴漲，屏專五道路、沿山公路及農路多處坍方，鄉長梁明輝表示，今天人車禁止上山。

中央氣象局資料，瑪家鄉從昨天到今天上午12時，下了297毫米雨量，高居全台第2。梁明輝表示，境內河水暴漲，屏專五道路、沿山公路及農路多處坍方，目前都在搶修中，因此，今天禁止人車上山。

由於瑪家鄉的屏專五道路、笠頂山和白賓山都是熱門登山景點，梁明輝特別在臉書（Facebook）呼籲，民眾千萬別上山。

內埔警分局表示，屏專五道路114.5K坍方，已封鎖管制路段，避免山友誤入。

連日豪雨，屏東今天雖然雨勢稍緩，但前2天龐大雨量造成的淹水，至今重要路段仍有東港鎮台17線大鵬灣入口處南下至林邊鄉鎮安村中山與中正路口，雙向道路路面積水未退（雙向道路施工中），車輛無法通行，三工處持續封閉雙向道路中。

雨量 屏東縣 東港

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