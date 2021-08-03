高雄鼓勵廢除化糞池 推免費到府施工

為改善市民居家環境，高雄市政府水利局爭取經費，免費幫民眾廢除一般地面層化糞池，大樓地下層化糞池廢除則採補助方式，每處5.8萬元，減少異味與細菌孳生，若民眾若有需求只要一通電話，水利局即會派員前往安排。

高雄市水利局辦理汙水用戶接管，截至今年6月底接管率已增至46.62%，有效降低汙染源。這次更爭取預算，幫市民免費廢除一般地面層化糞池，而針對大樓地下層化糞池廢除，因牽涉改管等工程，採取補助方式，每處5.8萬元。若要改設汙水坑，也會依建築物地下樓層，補助7.2萬至10.8萬元不等。民眾若有此需求可致電水利局，市府會立即安排人員前往查看、安排施工。

水利局指出，一般化糞池有3個沉澱槽，汙水進入沉澱槽後，逐槽進行沉澱，再排放至汙水下水道系統。但化糞池常產生沼氣與異味，也容易孳生蚊蟲，住戶需支付設備維護修繕、定期抽水肥及抽水馬達運轉電費等繁雜支出，且也常傳出化糞池爆炸意外，因此鼓勵民眾廢除化糞池，一勞永逸解決上述問題。