疫情持續守護貧病弱老日常 屏基社區照服不停歇

疫情下，當城市、鄉鎮都變安靜時刻，有一群人默默的奔走在每個需要照顧的家庭貧病弱老家庭，或在機構中服務，屏東基督教醫院為了疫情中社區的貧弱老服務沒有停歇過。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，包括社工、照顧服務員、居家服務員、送餐志工、駕駛員兼操作員、護理師，屏基這些第一線照服人員不停歇地照顧每個亟需關注的高齡長者。

「我不去做的話，很怕隔天新聞頭版就會是那位獨居長輩、壓力爆表的家屬！」、「很多個案獨居，身體又有狀況，如果沒有服務，真的很難想像個案要怎麼辦！」，因為「有人在等你」的牽掛，是志工們共同心聲。

已在屏基服務近20年的居家護理師廖淑英說，貧病長輩的生活困境不會因疫情消失，疫情嚴峻下穿梭在不同個案家服務，難免心生恐懼，但她都會告訴自己不要讓這份恐懼在病患家屬面前展現。

廖淑英說，會透過提供正確的防疫資訊，讓受到不實疫情資訊影響的家庭彷彿吃下定心丸，減少不必要恐慌。這是每一位像廖淑英一樣的照服人員的寫照。

屏基與7-ELEVEN、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、一粒麥子基金會等4家公益團體合作，針對包括社工、照顧服務員、居家服務員、送餐志工、駕駛員兼操作員、護理師等一線服務人員進行調查。

調查顯示，人員因無法避免與人接觸，近9成5承受著服務壓力，同時近9成覺得長輩或家屬在疫情期間其實更需要他們的協助，儘管同樣也是家庭主要照顧者的他們，無人可分擔家務，工作比以往更複雜，也面臨如廁或吃飯不便，但對工作依舊抱持熱忱不退縮。

為了完成服務「四處躲藏找地方吃飯」成了令人不捨的畫面，超商與公益團體也透過鏡頭記錄他們辛苦服務的身影。

屏基表示，因為「有人在等你」的牽掛，近8成第一線夥伴在疫情險峻下始終保持熱忱，也有近5成人員同時身為家中的主要照顧者，工作上照顧別人之際，回到家依然扮演辛苦的照顧者扛起一切。

防疫管制，成了第一線照服人員另一項辛苦與挑戰。有居家服務人員表示，在服務時不方便用餐、如廁問題也受到巨大影響，「在外吃飯曬太陽，也餵蚊子蒼蠅一起吃」。另名駕駛員兼操作員透露「一邊找沒有人的地方躲著吃飯，又怕取下口罩會被取締」、「只能憋尿、盡量少喝水」。

張姓居服員說，穿戴護目鏡、防護衣、拋棄式手套幫長輩洗澡，即便悶得喘不過氣，「讓長輩洗到舒服的熱水澡、我們臉上洗汗水，也沒關係啦！」

屏基院長余廣亮表示，在醫療場域經常會看見生死拔河，但生命的奮戰更是存在於社區家庭中、每人每日的生活裡，屏基除了站在防疫第一線提供醫療服務，也持續透過社區服務工作支撐著老弱貧病家庭。

屏基、7-ELEVEN、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、一粒麥子基金會等公益團體共同提出「加一點關心，減一點冷漠」的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，除透過影片感謝第一線服務夥伴，也呼籲民眾可至7-ELEVEN投下零錢，或利用OPEN POINTAPP線上捐款、ibon捐款等多元化捐款方式。