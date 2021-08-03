患難見真情 屏縣府贈日抗疫防護箱

日本在台灣面臨疫苗短缺時刻及時伸出援手，連續3次合計提供台灣337萬劑疫苗， 因日本部分城市目前疫情仍嚴峻，屏東縣政府於上個月起陸續贈送200套Taiwan Box（抗疫防護箱）給日本大阪、神戶及札幌，協助當地醫療單位對抗疫情，展現國際間「患難見真情」的情感。

屏東縣政府上月8日、9日分別寄贈200個「Taiwan Box」防護箱，給日本行政法人神戶市民病院機構、大阪府醫療機構，寄贈至札幌的200個近日也抵達，由札幌市町田隆敏副市長代表接受；町田副市長表示，盼疫情早日緩解，待國境解封後，將親自訪台向縣長潘孟安致謝，並期望未來能相互交流。

「疫情阻隔不了友情，最知己的朋友，總會在你最需要的時候，義無反顧伸出援手！」縣長潘孟安表示，日本是台灣國際上重要盟友，不僅共享民主、更是共拚防疫，去年日本疫情嚴峻時，屏東募集防疫物資、TAIWAN BOX 捐贈日本、美國，協助當地醫療單位，避免被飛沫噴濺，降低醫療風險；今年台灣鳳梨危機，日本各界也在第一時間用日幣下架台灣鳳梨，甚至直接下訂整個貨櫃，展現彼此送暖溫情，此次日本捐贈疫苗給台灣，對於彼此間情誼，更是邁向一大步。

縣府表示，日本在台灣面臨疫苗短缺的時刻及時伸出援手，連續3次共提供337萬劑疫苗給台灣，不論是政府機關、企業單位，或是部落客紛紛以不同形式表達感謝，而屏東縣捐贈防護箱給日本，也充分展現國際間「患難見真情」的情感。