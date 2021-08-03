聽新聞
test
0:00 / 0:00
患難見真情 屏縣府贈日抗疫防護箱
日本在台灣面臨疫苗短缺時刻及時伸出援手，連續3次合計提供台灣337萬劑疫苗， 因日本部分城市目前疫情仍嚴峻，屏東縣政府於上個月起陸續贈送200套Taiwan Box（抗疫防護箱）給日本大阪、神戶及札幌，協助當地醫療單位對抗疫情，展現國際間「患難見真情」的情感。
屏東縣政府上月8日、9日分別寄贈200個「Taiwan Box」防護箱，給日本行政法人神戶市民病院機構、大阪府醫療機構，寄贈至札幌的200個近日也抵達，由札幌市町田隆敏副市長代表接受；町田副市長表示，盼疫情早日緩解，待國境解封後，將親自訪台向縣長潘孟安致謝，並期望未來能相互交流。
「疫情阻隔不了友情，最知己的朋友，總會在你最需要的時候，義無反顧伸出援手！」縣長潘孟安表示，日本是台灣國際上重要盟友，不僅共享民主、更是共拚防疫，去年日本疫情嚴峻時，屏東募集防疫物資、TAIWAN BOX 捐贈日本、美國，協助當地醫療單位，避免被飛沫噴濺，降低醫療風險；今年台灣鳳梨危機，日本各界也在第一時間用日幣下架台灣鳳梨，甚至直接下訂整個貨櫃，展現彼此送暖溫情，此次日本捐贈疫苗給台灣，對於彼此間情誼，更是邁向一大步。
縣府表示，日本在台灣面臨疫苗短缺的時刻及時伸出援手，連續3次共提供337萬劑疫苗給台灣，不論是政府機關、企業單位，或是部落客紛紛以不同形式表達感謝，而屏東縣捐贈防護箱給日本，也充分展現國際間「患難見真情」的情感。
「Taiwan Box」防疫箱是去年初疫情延燒時，為保護前線醫護人員於執行插管急救時免於飛沫噴濺風險，由邱豑慶、賴賢勇、黃致遠3位醫師發想研發的醫療用插管箱，在屏東縣政府協助整合民間資源下量產，提供國內外需要的醫護使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言