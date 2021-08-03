快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

漁業資源永續發展 金門放流3萬尾黑棘鯛魚苗

中央社 / 金門縣3日電

金門縣金寧鄉公所人員今天在后湖海邊放流1200尾黑棘鯛魚苗，連同7月8個次，共放流3萬尾；鄉公所呼籲漁民釣客將體長不到15公分的個體放回大海，維護漁業資源永續發展。

鄉公所表示，金門沿海漁業資源日漸枯竭，這次漁苗放流計畫，是金寧地區運用國軍主要武器訓練場影響地方睦鄰工作會議，由金門區漁會提案，金寧鄉公所納入年度計畫後正式提出具體實施計畫，報請陸軍金門防衛指揮部，轉國防部陸軍司令部審議後通過經費補助辦理。

鄉長楊忠俊表示，計畫委請金門縣水產試驗所協助代辦魚苗孵化及飼育工作，原訂計畫魚苗飼養到可放流長度約5-7公分，預計7月以搭乘船舶出海方式到后湖附近海域一次性放流；因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，但計劃放流的魚苗早已培育超過可放流長度，相關單位討論後，考量天氣因素及培育池空間不足，決議改採分批次在岸際陸放方式實施。

楊忠俊說，7月7日到16日，鄉公所配合岸際潮汐放流8個梯次，每梯次3600尾，共2萬8800尾；加上今天放流1200尾，總計放流3萬尾黑棘鯛魚苗。

金寧鄉公所表示，面對全球暖化及環境變遷等因素，海洋漁業資源有降低趨勢，漁業資源的保育工作需要政府與全民齊心協力共同完成，呼籲漁民及釣客在捕獲黑棘鯛時，請配合將體長不到15公分的小型個體放回大海繼續生長，維護漁業資源永續發展。

金門 漁民

延伸閱讀

竹縣新豐海岸線放流104萬尾午仔魚苗 復育海洋生態

命運交織的群島之子：李洋與陳念琴給我們的歷史啟示

掌金門文化園區 郭怡汝形塑博物館島

羽球男雙摘金 銘傳大學開放轉金門校區2年免學費

相關新聞

高雄女子遭「路燈奪命」市府：盡力助國賠不卸責

高雄大雨不斷，上月更有女子行經鳳山某淹水處，因路燈漏電導致觸電，送醫搶救後仍宣告不治。市議員鍾易仲質疑水利局、工務局與道...

金門菸酒牌紓困作業繁瑣惹民怨 陳玉珍要求從寬認定

受新冠肺炎疫情影響，以「觀光立縣」的金門受到嚴重的衝擊，不少以觀光客為主要客源的批發零售業者，更是苦不堪言。去年由財政部...

高雄鼓勵廢除化糞池 推免費到府施工

為改善市民居家環境，高雄市政府水利局爭取經費，免費幫民眾廢除一般地面層化糞池，大樓地下層化糞池廢除則採補助方式，每處5....

患難見真情 屏縣府贈日抗疫防護箱

日本在台灣面臨疫苗短缺時刻及時伸出援手，連續3次合計提供台灣337萬劑疫苗， 因日本部分城市目前疫情仍嚴峻，屏東縣政府於...

議員邱于軒質疑高市暫緩醫護第2劑權益 衝疫苗覆蓋率

國民黨高雄市議員邱于軒今早表示接獲高雄市醫護人員陳情，指市府為衝刺疫苗覆蓋率，居暫緩第一線醫事人員的第2劑施打！高雄市衛...

屏東豪大雨紛傳農損 立委周春米籲納天災救助

屏東是農業大縣，四南氣流連日帶來的豪大雨，縣府農業處昨天統計已造成香蕉浸水、倒伏、番石榴落果、紅龍果浸水、落花、二期水稻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。