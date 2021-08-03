漁業資源永續發展 金門放流3萬尾黑棘鯛魚苗

金門縣金寧鄉公所人員今天在后湖海邊放流1200尾黑棘鯛魚苗，連同7月8個次，共放流3萬尾；鄉公所呼籲漁民釣客將體長不到15公分的個體放回大海，維護漁業資源永續發展。

鄉公所表示，金門沿海漁業資源日漸枯竭，這次漁苗放流計畫，是金寧地區運用國軍主要武器訓練場影響地方睦鄰工作會議，由金門區漁會提案，金寧鄉公所納入年度計畫後正式提出具體實施計畫，報請陸軍金門防衛指揮部，轉國防部陸軍司令部審議後通過經費補助辦理。

鄉長楊忠俊表示，計畫委請金門縣水產試驗所協助代辦魚苗孵化及飼育工作，原訂計畫魚苗飼養到可放流長度約5-7公分，預計7月以搭乘船舶出海方式到后湖附近海域一次性放流；因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，但計劃放流的魚苗早已培育超過可放流長度，相關單位討論後，考量天氣因素及培育池空間不足，決議改採分批次在岸際陸放方式實施。

楊忠俊說，7月7日到16日，鄉公所配合岸際潮汐放流8個梯次，每梯次3600尾，共2萬8800尾；加上今天放流1200尾，總計放流3萬尾黑棘鯛魚苗。

金寧鄉公所表示，面對全球暖化及環境變遷等因素，海洋漁業資源有降低趨勢，漁業資源的保育工作需要政府與全民齊心協力共同完成，呼籲漁民及釣客在捕獲黑棘鯛時，請配合將體長不到15公分的小型個體放回大海繼續生長，維護漁業資源永續發展。