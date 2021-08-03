提昇居家環境品質 高市補助廢除化糞池

高雄市污水用戶接管率達46%，現更爭取預算補助廢除化糞池，每處新台幣5萬8000元；改設污水坑者，依建築物地下樓層分別補助7萬2000元至10萬8000元不等。

為改善市民居家環境，高雄市政府向中央爭取經費辦理污水用戶接管，依水利局數據，截至今年6月底接管率已提昇至46.62%，已有效降低污染源。

為使環境改善成效更提昇，水利局爭取預算為市民廢除化糞池，針對大樓地下層訂定「高雄市政府水利局辦理建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助要點」，補助廢除化糞池，每處新台幣5萬8000元；改設污水坑者，依建築物地下樓層分別補助7萬2000元至10萬8000元不等。

水利局污水一科表示，一般化糞池設計會有3個沉澱槽，污水進入沉澱槽後，逐槽進行沉澱，再排放至污水下水道系統。

化糞池常產生沼氣與異味、容易孳生蚊蟲，化糞池爆炸的事件亦時有耳聞，同時住戶還得支付設備維護修繕、定期抽水肥及抽水馬達運轉電費等繁雜支出，廢除化糞池可一勞永逸解決上述問題。

污水一科表示，辦理污水用戶接管工程時，民眾配合廢除化糞池，由公辦工程於污水接管後，將化糞池抽乾、清潔消毒、回填，以提高環境衛生及安全。