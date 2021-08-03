議員邱于軒質疑高市暫緩醫護第2劑權益 衝疫苗覆蓋率

國民黨高雄市議員邱于軒今早表示接獲高雄市醫護人員陳情，指市府為衝刺疫苗覆蓋率，居暫緩第一線醫事人員的第2劑施打！高雄市衛生局表示，全部都按照時程推進中。

邱于軒今早提供一張截圖，指市府為衝刺覆蓋率，居然暫緩第一線醫事人員的第2劑施打，把疫苗移給他人當第一劑，等於要他們上戰場但頭盔戴一半。

她表示，之前端午節才發生衛生局拗醫護加班，也傳出接種時以碼表等科技測量工具，要提升醫護接種效率，拜託衛生局高抬貴手，別讓醫事人員擔心受怕。

邱並說，衛生局每次面對陳情總是慣性說沒有，連碼表計時也指子虛烏有，先前她接到藥局診所反映造冊不實，更直接不回應。今天是醫護人員拿著院方昨天傍晚發的通告來陳情，「我只希望衛生局好好做好高雄市的防疫工作」。

高雄市衛生局對此表示至目前為止，醫院與專責醫院的醫護人員第2劑都按時程接種，沒有暫緩施打。

高雄市衛生局長黃志中今早在議會答覆議員鍾易仲質詢時，指高雄市醫護人員第1劑涵蓋率已達到99%，第2劑量的涵蓋率尚無法計算。