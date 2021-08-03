屏東豪大雨紛傳農損 立委周春米籲納天災救助

屏東是農業大縣，四南氣流連日帶來的豪大雨，縣府農業處昨天統計已造成香蕉浸水、倒伏、番石榴落果、紅龍果浸水、落花、二期水稻倒伏、蔬菜浸水等災情，面積達13.2公頃，損失金額近百萬元；立委周春米會同相關單位勘災後強調，未來幾日仍有豪雨，加上之後放晴，瓜果農損可能無法避免，已聯繫農糧署因應後續天災救助等事宜，也呼籲農民先行留存農損證明，以利後續申報補助。

周春米會同農糧署、屏東縣政府會勘新埤、萬巒、竹田、萬丹、新園等鄉鎮的木瓜、檸檬、火龍果、苦瓜、絲瓜、香蕉等作物受災情形，她說，屏東縣已經連續幾天豪大雨，看著正在生長的瓜果作物泡水毀損，農民真的苦不堪言，雖然各鄉鎮、作物因雨毀損程度不一，但主要都是受持續豪大雨影響，造成瓜果損傷、農園地排水不及，讓農作物泡在水裡。

她說，受大雨影響的農作不限屏北、屏南，也不限攀藤或樹生作物，範圍遍及全縣、不分種類農作物都有輕重不等的傷害，農糧署不能等閒視之，建議擴大認定的範圍及放寬認定標準。