高雄美濃客家文物館 今起展出國畫教師陳界民彩墨畫作

現居高雄杉林區的在地藝術家陳界民，擁有超過半世紀創作、教學資歷，結合傳統水墨與西畫藝術具立體層次的作品，常受邀參展國內外書畫聯展。今天起至10月，「陳界民彩墨個展」特展將於美濃客家文物館展出，預計下周六，舉辦特展開幕茶會。

陳界民早年長居北部，自幼酷愛塗鴉，從素描、水彩直到水墨，打下了深厚的基礎，在水墨畫的創作世界默默耕耘，歷經數十年創作，以西畫底子在傳統水墨上，展現具作畫的立體層次。

陳界民結合傳統水墨與西畫，讓使作品呈現豐富多樣的風貌，不拘泥於形式、任何派別，作畫技法和材料也不因循守舊，他來到高雄後，成立聽雨齋工作室，因擁有豐富的創作與教學經歷，經常受邀參展國內外書畫聯展。

陳界民筆下的工筆人物、寫意、花鳥、飛禽走獸、山水蟲魚等畫作，都能信手拈來、栩栩如生；此外，在神明菩薩、歷史人物的刻畫也氣韻生動躍然紙上。

這次展出，陳界民說，擁有多年作畫、教畫經驗，體悟人生四季各有不同的風貌，此時適合用怡然恬淡的心境描寫自然景物，尤其美濃純樸自然的田園風光及民風，觸動他創作的泉源，於是集結近幾年作品，想呈現給在地鄉親、舊雨新知的藝術饗宴。