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高雄第二劑AZ與莫德納 陳其邁：估8月20日後開打

聯合報 / 記者曹亞沿王昭月／高雄即時報導

中央流行疫情指揮中心宣布，將釋出42萬劑莫德納疫苗。高雄市長陳其邁說，按以往經驗，高雄應可分配約十分之一左右的量，高雄預計8月20幾號會開始施打第二劑。

指揮中心指揮官陳時中昨天表示，莫德納疫苗中央目前僅剩56萬劑，目前評估剩餘還有42萬劑可分配，將提供第九類對象優先接種，包含具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者接種。

陳其邁今天說，依過往經驗，高雄應可分配約十分之一的量，上一批是針對第一到三類、第一線防疫人員和孕婦，都已經按預約登記在施打，這一批會透過唐鳳系統進行預約。

陳其邁補充，第二劑施打時間，AZ建議相隔10到12周，莫德納是28天，但還是要考量疫苗供給與效期，因此按照這期程規劃，高雄約8月20幾號會開始施打第二劑。

莫德納疫苗 陳其邁 罕見疾病

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