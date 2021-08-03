維護屏南地區空氣好品質 柴油車檢測枋寮站將啟用

屏東縣南北地形狹長，目前僅屏北地區一處柴油車排煙檢測服務站，為維護屏南地區柴油車車主權益，就近檢測，屏東縣政府環保局向環保署爭取於枋寮鄉再增設柴油車排煙檢測服務站，將於8月5日啟用，提供屏南地區柴油車主更便捷的排煙檢測服務，以利車輛符合排煙標準及自主管理標章取得，維護良好空氣品質。

縣環保局說，設籍縣內柴油車共3萬665輛，大型柴油車共7682輛，新埤鄉以南地區柴油車佔31.1%，共9536輛，大型柴油車共884輛；為減少高汙染車輛行駛於特定區域，在管制上，除了以階段性輔導管制作法，從輔導工業區大型廠商車輛管理及綠能運具推動，並通過評鑑方式挑選優良廠商作為楷模，後續逐步擴大至50大工廠業者輔導作業。

環保局說，藉由歷年輔導作業，柴油運輸車輛掌握度由輔導前23.5%提升至76.2%、自主管理數從67輛提升至186輛，並輔導業者設置11處電動車充電站，提供761輛自行車，另有8家業者汰換使用電動堆高機等多項綠色運輸措施推動舟

未來屏南工業區將規畫成立空氣品質維護區管制柴油車輛進出，提升進出工業區車輛檢測比率及自主管理標章取得數量，增設屏南檢測服務站提供進入工業區柴油車輛能適時檢測排煙，以減少車輛黑煙排放，近年柴油車檢測資料中發現，全縣柴油車輛自主管理標章取得數逐年上升，今年上半年已有1164輛柴油車取得標章，創歷年同期新高。

因疫情管制因素，現階段屏東檢測站(屏東市忠孝路246號)及屏南檢測服務站(枋寮鄉中正大路662號旁，鄰近台灣中油水底寮加油站)皆優先採取預約檢測制度，建議柴油車主於上班時間預約檢測，預約專線：08-7341358，並請到檢車主配合量體溫、戴口罩、配合實聯制及現場引導檢測，落實防疫。