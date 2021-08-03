屏東持續大雨農損 周春米籲農委會納救助
受西南氣流影響連日豪大雨，民進黨立委周春米會同農糧署、屏東縣政府農業處，會勘新埤、萬巒、竹田、萬丹、新園等鄉鎮農損情形，並呼籲農委會將農損納入天然災害救助。
周春米上午會勘新埤、萬巒、竹田、萬丹、新園等鄉鎮的木瓜、檸檬、火龍果、苦瓜、絲瓜、香蕉等作物農損情形。
她表示，雖然各鄉鎮作物因雨毀損程度不一，但主要都是受持續豪大雨影響，造成瓜果損傷、農園排水不及，讓農作物泡在水裡。
周春米指出，對於農損災情，農糧署不能等閒視之，建議擴大認定的範圍及放寬認定標準，已要求農糧署在雨期結束時立刻啟動勘災、農損申報程序，儘速幫助農民獲得必要幫助和補助。她也提醒農民留存農損證明，以便申請補助時證明。
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