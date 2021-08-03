高雄連日豪雨 梓官葉菜類農損尚不明顯
高雄連日豪雨，日累積雨量多個區域超過百毫米，其中，梓官區日累積雨量曾一度飆破3百毫米，不僅傳道路積淹水，葉菜類種植區也受影響。
高雄市府政府農業局統計，梓官農損金額大約8萬元左右。梓官區農會供銷部表示，目前天氣尚未放晴，實際農損仍待後續天氣變化，才會顯現。
農業局統計初估，這次豪雨梓官區種植的小白菜，青江菜，油菜等不結球白菜，被害面積約3公頃，損害程度15%，損失金額約5萬1千元；蕹菜被害面積5公頃，損害程度5%，損失金額約3萬元。
梓官區農會供銷部主任劉振華說，雖然雨勢趨緩，但天氣尚未放晴，因此，實際對葉菜類的，須等出大太陽，才真正會顯現出實際損害。
劉振華還說，目前梓官區農民種植作物，以比較不怕水空心菜居多；或農民視情況減少種植來調節農損風險。
天候不佳對農民而言，採收不易，若天氣兩極，又下雨又出太陽，就容易影響價格，因此，較年長的農民，則不會再夏季6至8月減少種植，待雨季過去，才會開始恢復正常耕種。
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