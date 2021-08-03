疫情下弱勢長者服務員 如廁、吃飯不便心好酸

在疫情下，有群人默默在需要照顧的家庭、協助送餐、洗澡、陪同就醫或機構中服務，撐起受疫情衝擊的高齡長者與弱勢長輩；據統一超商和屏東基督教醫院等公益團體合作，針對一線服務員調查顯示，因無法避免與人近距離接觸，近9成5承受著服務壓力，工作比以往更複雜，更面臨如廁、吃飯不便，為了完成服務，「四處躲藏找地方脫口罩吃飯」，成了記錄者最不捨的畫面。

高齡長者與弱勢長輩的一線服務人員，包括社工師、照顧服務員、居家服務員、送餐志工、駕駛員兼操作員、護理師等 ，統一超商與屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、一粒麥子基金會等公益團體提出「加一點關心，減一點冷漠」的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，除透過影片感謝一線服務夥伴辛苦守護弱勢長輩，也呼籲民眾響應「加減新生活－銀齡新生活」募款計畫，幫助長者遠離老化與孤獨危機，讓愛心不間斷。

「我不去做的話，怕隔天新聞頭版就會是那位獨居長輩、壓力爆表的家屬！」、「很多個案獨居，身體又有狀況，如果沒有服務，很難想像個案要怎麼辦！」，因為「有人在等你」的牽掛，一線夥伴不停歇地照顧高齡長者能安然度過這波突如其來的不安、焦慮與失序的生活；據服務調查顯示，近8成第一線夥伴在疫情險峻下始終保持服務熱忱，有近5成人員也是家中主要照顧者，在工作上，照顧別人之際，回到家依然扮演著辛苦的照顧者。

居家護理師廖淑英在屏東基督教醫院服務已逾20年，她說，貧病長輩的生活困境不會因為疫情消失，疫情嚴峻之下穿梭在不同個案服務，難免會心生恐懼，但都會告訴自己，不能讓這份恐懼在病患家屬面前展現，並透過提供正確的防疫資訊，讓受到不實疫情資訊影響的家庭吃下定心丸，減少不必要的恐慌。吳姓居服員說，疫情期間不方便借用案家廁所，公廁又關閉，如廁和找地方吃飯很不便。