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高雄女子遭「路燈奪命」市府：盡力助國賠不卸責

聯合報 / 記者曹亞沿王昭月／高雄即時報導
高雄議員鍾易仲今質疑日前高雄女子因路燈漏電不幸身亡，市府單位有結構性錯誤，工務局長蘇志勳（站者）備詢。記者王昭月／攝影
高雄議員鍾易仲今質疑日前高雄女子因路燈漏電不幸身亡，市府單位有結構性錯誤，工務局長蘇志勳（站者）備詢。記者王昭月／攝影

高雄大雨不斷，上月更有女子行經鳳山某淹水處，因路燈漏電導致觸電，送醫搶救後仍宣告不治。市議員鍾易仲質疑水利局、工務局與道挖中心無善盡把關責任，結構性問題奪走命無辜性命。市長陳其邁指，會以最快速度協助家屬申請國賠，市府絕不會迴避行政責任。

高雄上月19日降下大雨，一名39歲高姓女子下班回家途中，經過鳳山區鳳山三民路郵局對面停車場積水處，疑似觸電倒地，送醫搶救3天後不治。事後市府工務局到場鑑定，結果顯示意外地點的路燈2019年5月16日因地下纜線故障不亮，之後架空線供電，但承包商並未將原地下纜線抽離，路燈廢棄纜線因大雨積水成導體，導致漏電。

鍾易仲指，這起路燈奪命的悲劇，顯示了水利局、工務局養工處與道路挖掘管理中心3單位的結構性問題。為何水利局兩年前進行工程開挖纜線，挖壞了卻沒有修復？道挖中心也沒有監控工程品質，只看道路是否漂亮，卻忽略在路面下、施工過程的問題。養工處發現路燈壞掉，有沒有進行修復？他說這些關鍵性的錯誤都是導致意外發生原因，不能把責任全推給包商，市府應檢討。

水利局長蔡長展指出，此挖掘工程並非水利局執行，當初有申請道挖，但後來因管線有問題，就沒有執行。

工務局長蘇志勳說，當初地下管線發生故障，改用架空供電，搶修時有要求包商要廢掉原來地下纜線，但鑑定後發現他們沒做到。我們會依合約規定要求包商負責，如果同仁未依約執行也會究責。

陳其邁表示，對於這起意外非常痛心，國賠部分工務局昨天有與家屬協商，一定會以最快時間處理，會追究廠商施工責任，市府的行政責任也絕對不會迴避。

國賠 陳其邁

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