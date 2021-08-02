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班班有冷氣電費誰出 屏東議員憂成弱勢家庭負擔

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
天氣熱，國中教室除了吊扇外，教室前後也有放置立扇。圖／本報資料照
天氣熱，國中教室除了吊扇外，教室前後也有放置立扇。圖／本報資料照

屏東縣府教育處、研考處、人事處與文化處今議會業務報告，議員黃明賢、李世淦、陳揚等人都關注國中小校園冷氣裝設進度，黃明賢說，班班有冷氣後，冷氣電費將是龐大開支，教育部規畫僅補助5、6月、9、10月四個月電費，7到8月暑期國中輔導時間沒補助，憂心暑假輔導電費恐成為經濟弱勢家庭的負擔。

屏東縣府教育處長江國樑坦言，擁有就是負擔，會協助爭取。教育處指出，冷氣裝設視為國民中小學基本設備，依據教育部規畫，中小學冷氣裝設的電費從111年度起，經費將研議納入行政院一般性補助款設算補助，但補助額度尚未定案。

教育處指出，中央對地方設算電費補助尚在研議作業，國教署規畫111年度起冷氣全面裝設後，規畫補助為每年5月、6月、9月及10月，共4個月，每月以22天計；每天使用時間為上午9時起至下午4時止約計7小時。

屏東縣有部分鄉鎮鄉公所已補助箱內國中小裝設冷氣，校長說，冷氣費用大多採使用者付費原則，或班級公費設儲值卡等支應。

屏東縣府教育處指出，校園冷氣裝設，縣府分三階段同步進行，電力改善、冷氣機設備採購與校園能源管理系統設備採購，總經費14億8300多萬元。電力改善部分，縣內220校區劃分29群，21群陸續施工，8群上網公告，冷氣機設備採購與校園能源管理部分，也已完成採購決標，力拚在明年2月底前完成。

冷氣 屏東縣 教育部

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