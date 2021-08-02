快訊

桌球／0比3不敵地主日本隊 中華桌球女團8強止步

澎縣疫苗接種達常住人數7成 縣府呼籲民眾踴躍施打

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

澎湖縣截至目前疫苗施打人數已近5萬人，縣府估算涵蓋率以常住人口計算達7成。澎縣府呼籲，民眾踴躍接種疫苗，提高保護力，降低感染風險。

澎縣府表示，疫苗能有效預防重症、死亡，自疫情爆發以來縣長賴峰偉、立委楊曜及議長劉陳昭玲，爭取近5萬劑疫苗，在第一線醫護人員努力、有效律施打下，疫苗涵蓋率大幅上升。

縣府說，現今評估醫護、疫苗量能，滾動式調整疫苗接種計畫，率先全國將施打對象擴至第9類、第7類高中職以下學校教職員、開放第10類50到64歲以上，及18歲以上民眾施打疫苗。

經統計，依據澎湖常住人口7萬多人計算，現在疫苗接種人數已達4萬9770人，已達常住人口的7成，縣府還剩下約5000劑疫苗。澎湖縣第10類50到64歲接種率僅約百分之45，縣府呼籲此類別民眾踴躍接種，有疫苗就打。尚未接種疫苗者，請儘速向各衛生所（室）、三總澎湖分院、部立澎湖醫院、9家合約院所預約登記，或上1922疫苗平台意願登記。

澎湖縣截至目前疫苗施打人數已近5萬人，縣府估算涵蓋率以常住人口計算達7成。記者邱奕能／翻攝
澎湖縣截至目前疫苗施打人數已近5萬人，縣府估算涵蓋率以常住人口計算達7成。記者邱奕能／翻攝

疫苗 澎湖 衛生所

延伸閱讀

COVID-19疫苗累計接種逾827萬人 涵蓋率33.56%

民眾預約接種疫苗減少6成 北榮醫分析「三原因」

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

長者將可接種第2劑疫苗 北市籲授權各地方處理

相關新聞

陳致中質疑對餐飲業稽查不近人情 陳其邁：輔導為主

餐飲業是疫情下重災戶，民進黨高雄市議員陳致中說，他收到基層反映指，防疫規範讓大家霧煞煞，例如ㄇ形隔板、梅花座、離地幾公分...

班班有冷氣電費誰出 屏東議員憂成弱勢家庭負擔

屏東縣府教育處、研考處、人事處與文化處今議會業務報告，議員黃明賢、李世淦、陳揚等人都關注國中小校園冷氣裝設進度，黃明賢說...

疫情衝擊屏東里港鄉代會提案發紓困金3千元 鄉長：再研議

疫情衝擊影響百工百業，屏東縣里港鄉代表會副主席洪博誼今提案，有6名代表共同連署，針對疫情影響鄉親甚鉅，建議發放每人3千元...

陳其邁請假未出席 議會下午專案報告3分鐘就散會

高雄市議會今午原本安排市政專案報告，針對市府組織再造進行研議，但由於市長陳其邁下午以主持防疫會議理由請假，高雄市議會國民...

貼心銅板價 屏東小黃公車今起新增新園線、林邊線

屏東小黃公車搭一次只要10元，銅板價服務，加上貼心預約模式，讓長輩安心出門，屏東縣府滾動調整小黃公車路線營運，今起調整潮...

機場外路樹倒塌 高雄男閃避不及送醫

高雄市連日豪雨不斷，曹姓男機車騎士昨晚行經小港機場前機車道時，突然遇上倒塌路樹，曹閃避不及遭壓傷。警消到場後，將他包紮送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。