澎縣疫苗接種達常住人數7成 縣府呼籲民眾踴躍施打

澎湖縣截至目前疫苗施打人數已近5萬人，縣府估算涵蓋率以常住人口計算達7成。澎縣府呼籲，民眾踴躍接種疫苗，提高保護力，降低感染風險。

澎縣府表示，疫苗能有效預防重症、死亡，自疫情爆發以來縣長賴峰偉、立委楊曜及議長劉陳昭玲，爭取近5萬劑疫苗，在第一線醫護人員努力、有效律施打下，疫苗涵蓋率大幅上升。

縣府說，現今評估醫護、疫苗量能，滾動式調整疫苗接種計畫，率先全國將施打對象擴至第9類、第7類高中職以下學校教職員、開放第10類50到64歲以上，及18歲以上民眾施打疫苗。