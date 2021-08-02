澎縣疫苗接種達常住人數7成 縣府呼籲民眾踴躍施打
澎湖縣截至目前疫苗施打人數已近5萬人，縣府估算涵蓋率以常住人口計算達7成。澎縣府呼籲，民眾踴躍接種疫苗，提高保護力，降低感染風險。
澎縣府表示，疫苗能有效預防重症、死亡，自疫情爆發以來縣長賴峰偉、立委楊曜及議長劉陳昭玲，爭取近5萬劑疫苗，在第一線醫護人員努力、有效律施打下，疫苗涵蓋率大幅上升。
縣府說，現今評估醫護、疫苗量能，滾動式調整疫苗接種計畫，率先全國將施打對象擴至第9類、第7類高中職以下學校教職員、開放第10類50到64歲以上，及18歲以上民眾施打疫苗。
經統計，依據澎湖常住人口7萬多人計算，現在疫苗接種人數已達4萬9770人，已達常住人口的7成，縣府還剩下約5000劑疫苗。澎湖縣第10類50到64歲接種率僅約百分之45，縣府呼籲此類別民眾踴躍接種，有疫苗就打。尚未接種疫苗者，請儘速向各衛生所（室）、三總澎湖分院、部立澎湖醫院、9家合約院所預約登記，或上1922疫苗平台意願登記。
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