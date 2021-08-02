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掌金門文化園區 郭怡汝形塑博物館島

中央社 / 金門縣2日電

新任金門縣文化園區管理所所長郭怡汝只有31歲，是縣府團隊最年輕主官。她期許園區不只是「歷史民俗館」，而能成為金門的「文化入口、觀光起點」，形塑「金門博物館島」。

郭怡汝，國立台灣大學歷史學系畢業，曾任台南市文化資產管理處辦事員和金門縣文管所課員等職務。來自高雄的她因對歷史文化研究有興趣，嚮往在歷史底蘊深厚的地方工作，2015年到金門服務。

之後郭怡汝到英國攻讀萊斯特大學博物館學所碩士，去年6月歸建文管所。特別的是，郭怡汝留英期間參與大英圖書館瀕危檔案計畫。

擔任所長後，她期許能為金門地方學奉獻心力，也讓喜愛的金門在國際上獲得更多能見度。郭怡汝說，金門歷史民俗博物館是文化園區的核心與基礎，目標在使博物館成為金門日常生活、文化體驗、教育學習和觀光遊憩的一部分，提高在地居民參與度，讓台灣民眾在博物館聽金門人的故事，也讓金門人在博物館說金門人的故事，讓金門成為一座「博物館島」。

郭怡汝指出，文管所已定位出座標，也就是「文化入口、觀光起點」的城市博物館，期許以金門的人文歷史為觀照主軸，延伸至其他地方學領域，進一步厚植金門人自身文化認同、成為外地人認識金門的媒介。

不過，郭怡汝也坦承歷史民俗博物館自2010年開館以來，常設展館鮮少更新調整，展示主題與陳展手法也較貧乏；未來園區將積極與學校、社區合作，讓人人都能近用並接觸博物館。

她說，近程目標以展覽與活動為主軸，尋求與所在地金沙地區景點、活動串連可能，甚至將博物館帶入地區。中長期目標是每檔展覽的主軸能連結金門地方學的脈絡，並反應金門文化之於台灣、兩岸，甚至是國際地位上的價值。

金門 博物館 圖書館

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