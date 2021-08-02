澎湖疫苗涵蓋率 常住人口破7成

澎湖縣政府今天表示，疫苗施打截至1日止，全澎湖疫苗累計接種4萬9770人次，以常住人口7萬人計，涵蓋率達71%，全台最高。

縣府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜及議長劉陳昭玲等人，成功向中央爭取5萬餘劑疫苗，在公私院所醫護人員的努力下，有效率地為民眾施打，大幅提升疫苗涵蓋率。

縣府指出，疫苗施打，截至8月1日止，共計有4萬9770人次完成接種，以常住人口7萬人計達71%，若是以全縣10萬5749人的戶籍人口來計，也達到了47%，接種率與涵蓋率都是全台最高。

縣府表示，中央原先分批配發的5萬5000多劑疫苗，目前僅5000多劑，近日可望再配發，籲請包括接種率僅45%的第10類50至64歲民眾，有疫苗就打，以提高保護力，降低感染風險，早日達成群體免疫目標。