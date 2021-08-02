疫情衝擊屏東里港鄉代會提案發紓困金3千元 鄉長：再研議

疫情衝擊影響百工百業，屏東縣里港鄉代表會副主席洪博誼今提案，有6名代表共同連署，針對疫情影響鄉親甚鉅，建議發放每人3千元紓困金，今天定期會提案。里港鄉長徐國銘強調，目前只是提案，還沒有審核通過，每人3千元紓困金要花8100萬元經常門費用，公所須貸款，沒有那麼多經費負擔，再研議。

里港鄉代表會副主席洪博誼說，疫情從5月中三級警戒，鄉親生活很辛苦，加上里港鄉養殖又以泰國蝦大宗，對養殖戶來說是直接衝擊，9月又要開學，提出請鄉公所發紓困金每人3千元提案，從嬰兒到長者，只要設籍里港鄉民都可以領取。

屏東縣里港鄉有2萬5657人，鄉長徐國銘強調，只是代表會的提案，還沒有送法案，「根本沒有審核通過」，鄉公所經與財政課及縣府主計單位討論過後，才會將制定好的法條送代表會審議，況且公庫沒那麽多經費，任何補助案都要量力而為。

徐國銘說，一個人發3000元，需要里港鄉公所公庫內8100多萬的經常門費用，沒有那這筆龐大的經費。若真要發放， 鄉公所需貸款8100多萬來發每人發3000元，會造成入不敷出，先前就曾發生過， 2015年強行發放敬老津貼3000元，當時未掌控預算，多花約1400萬，造成了2016年度 停止營養午餐費補助、降低生育補助案，當年只多發1400萬造成了這些問題，現在是8100萬，是否會重蹈覆徹。