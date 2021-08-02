陳致中質疑對餐飲業稽查不近人情 陳其邁：輔導為主

餐飲業是疫情下重災戶，民進黨高雄市議員陳致中說，他收到基層反映指，防疫規範讓大家霧煞煞，例如ㄇ形隔板、梅花座、離地幾公分等要求，業者感到困惑，呼籲稽查時要適度考量店內空間條件等，應該協助業者達成標準，以輔導為主，別動輒開罰。對此，高雄市長陳其邁說，目前仍以輔導為主，沒有開罰。

陳致中提到，有稽查人員要求業者將隔板整組換新，業者營運狀況已夠慘澹，要達到嚴格防疫規定，無疑是雪上加霜，建議稽查時要站在協助輔導立場，多點同理心，苦民所苦。陳其邁說，會針對業者缺失做輔導，協助改善，不會輕易開罰。