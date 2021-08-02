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陳致中質疑對餐飲業稽查不近人情 陳其邁：輔導為主

聯合報 / 記者徐如宜王昭月王慧瑛／高雄即時報導
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影

餐飲業疫情下重災戶，民進黨高雄市議員陳致中說，他收到基層反映指，防疫規範讓大家霧煞煞，例如ㄇ形隔板、梅花座、離地幾公分等要求，業者感到困惑，呼籲稽查時要適度考量店內空間條件等，應該協助業者達成標準，以輔導為主，別動輒開罰。對此，高雄市長陳其邁說，目前仍以輔導為主，沒有開罰。

陳致中提到，有稽查人員要求業者將隔板整組換新，業者營運狀況已夠慘澹，要達到嚴格防疫規定，無疑是雪上加霜，建議稽查時要站在協助輔導立場，多點同理心，苦民所苦。陳其邁說，會針對業者缺失做輔導，協助改善，不會輕易開罰。

陳致中為餐飲業者請命，他說，餐飲業在疫情下已成重災戶，即使開放內用，顧客及營運想回到從前，也非朝夕可及，他認同開放內用必須謹慎，要建立一套防疫規範供遵循，但稽查時，千萬別過於死板、嚴酷，他接獲有餐飲業者反映，有稽查人員指店內隔板不符要求，要求整組換新，或必須離地150公分等，過於僵化的要求容易衍生民怨，建議稽查人員要多協助輔導，助業者改善缺失，別輕易開罰，在防疫與輔導改善間取得平衡點。

餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
餐廳要開放內用必須做足準備，製作隔板、增加清消頻率等，也會增加營運成本。記者劉學聖／攝影
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餐飲業 陳致中 疫情

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