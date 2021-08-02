疫情降級 屏東小黃公車2日起新增新園線、林邊線

屏東小黃公車在防疫期間持續滾動調整，屏東縣政府表示，今天起調整潮州鎮及東港鎮部分績效不佳的路線及班次，並將資源重新分配後，新增712新園線及713林邊線。

縣府表示，潮州鎮調整的是710同安線，因民眾習慣至東港地區就醫，所以將「同安社區」、「米崙社區」、「弘全幼兒園」、「南州火車站」等4個站點併至711七塊線，更名為711同安線；原路線則調整行駛至萬安社區，更名為710萬安線。

東港小黃公車調整幅度較大，從原本3條路線調整為4條路線，新增服務新園地區及林邊地區，原712鎮海線的「舊嘉蓮宮」、「嘉蓮社區」及「鎮海公園」3站改採預約制，並由新增的713林邊線服務。

縣府並表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降為2級警戒，屏東市5條小黃公車也恢復為平日固定10班次、週六預約6班次，還沒解封前仍須遵守量體溫、戴口罩、實聯制、禁飲食等相關防疫措施。

縣府自民國107年在屏東市試辦的小黃公車服務，經過不斷檢討調整營運模式，至109年運量已較前一年大幅成長420%，縣府也決定將小黃公車服務推廣至潮州鎮、東港鎮、恆春鎮。

縣府表示，潮州及東港路線已於今年1月20日開始營運，恆春部分目前車輛打造中，預計在今年底前開始營運，到時候恆春4個營運區總計將配置6輛無障礙計程車服務，讓身障族群搭乘更方便。