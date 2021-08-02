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西南氣流水氣旺 為澎湖3水庫帶來15萬噸儲水

中央社 / 澎湖縣2日電

受西南氣流影響，一連3天的降雨逾200毫米，澎湖3座地面水庫，適時發揮了儲水功能，初估這波雨勢為水庫帶來了15萬多噸的儲水。

澎湖氣象站表示，這一波西南氣流，帶來豐沛的雨量，短短這3天，澎湖地區的6處雨量觀測站中，雨量累積都過200毫米，其中馬公地區則累積有207毫米最多，其次是望安東吉嶼189毫米。

自來水馬公營運所主任曾合意表示，澎湖地區一連幾天降雨，雨勢時大時小，直到今天午後才趨緩，包括成功、興仁和東衛3座地面水庫，適時發揮儲水功能，共進水15萬多噸，連同庫存的30萬噸，目前水庫儲水近45萬噸，水庫還持續在進水中。

曾合意表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降至2級警戒，但到澎湖觀光旅遊的遊客有限，使得澎湖地區目前一天供水量，維持在2萬8700噸至3萬噸，其中大馬公地區約2萬2200噸；目前以海水淡化廠每天支援1萬8000噸，占總供水量的63%，其餘由水庫和深水井支援地區供水，至於白沙、吉貝、西嶼、望安和七美等供水系統約在230噸至2490噸間。

澎湖 水庫 雨量

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