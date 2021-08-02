陳其邁請假未出席 議會下午專案報告3分鐘就散會

高雄市議會今午原本安排市政專案報告，針對市府組織再造進行研議，但由於市長陳其邁下午以主持防疫會議理由請假，高雄市議會國民黨團總召童燕珍認為，既然「決策者不在」，也就是大人不在家，建議疫情趨緩後擇期再議，她提出「散會動議」，獲現場議員人數附議，下午議程開始不到三分鐘，議長曾麗燕便宣告散會。

今午原訂的市政專案報告，原擬由研考會簡報市府組織再造規畫，包括評估增設長照局，新住民委員會及科技局等，以利高雄市日後發展。不過高雄市長陳其邁以防疫防汛等理由向市議會請假，市議會國民黨團在午後會議一開始便提散會動議。

高市議會國民黨團總召童燕珍說，專案要討論組織再造，但市長請假不列席，也就是「大人不在家」，既然決策者不在，討論並沒意義，在場議員也無法進一步體檢組織再造案，因此健議疫情緩和後擇期再開。