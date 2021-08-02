高雄雨汙混流嚴重 議員盼補助民宅改管

高雄近日遭暴雨襲擊，市議員陳善慧今天質詢時指出，楠梓右昌地區只要遇到大雨，大量的水會不斷從汙水孔冒出，雨汙混流的情形讓市民十分困擾，希望市府予以改善。

陳善慧建議市府從五方面著手，包括汙水接管要確實、加強幹管維護、設置汙水緊急排放系統、補助雨汙改管施工費，以及預防性抽排汙水，希望能解決每逢強降雨產生的雨汙混流問題。

水利局長蔡長展回應，楠梓的用戶接管已推十幾年了，也做了溢流管排除壓力，避免下雨時雨水從下游冒出來，同時汙水廠也增加2台抽水機應急，加速排除管子裡的水量。市府現在對於雨水、汙水管線都有做嚴謹調查，但因牽涉到許多用戶，有些老房子進行工程也較困難，但會朝此方向做中長期計畫。

陳善慧也提到，桃園市政府有針對住宅雨汙分流改管進行補助，希望高雄市府也能跟進，補助改管民眾。蔡長展說，會再研議。

另外，陳善慧說左楠交流道每次遇強降雨就淹水，交通也會大亂，建議市府與高公局協力改善，避免每次大雨就阻斷交通，影響市民安全。水利局說，左楠交流道因地勢較低，下游排水點位不好找，右昌和美昌抽水站也都改為沉水式的，有效改善積淹水情形，後續會再加速完成。

陳其邁也說，針對右昌地區淹水問題，相關工程持續推進，包括仁昌街、藍昌路排水改善工程分別會於今年底和明年9月完工，廣昌滯洪池也預計後年9月啟用，市府會優先處理淹水重要節點。