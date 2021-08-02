貼心銅板價 屏東小黃公車今起新增新園線、林邊線

屏東小黃公車搭一次只要10元，銅板價服務，加上貼心預約模式，讓長輩安心出門，屏東縣府滾動調整小黃公車路線營運，今起調整潮州鎮與東港鎮部分績效不佳的路線及班次，將資源重新分配，新增712新園線及713林邊線。因應降為二級警戒，屏東市5條小黃公車恢復為平日固定10班次、周六預約6班次，歡迎民眾預約，尚未解封前仍須遵守量體溫、戴口罩、實聯制、禁飲食等相關防疫措施。

屏東縣府交通旅遊處指出，縣府從2018年在屏東市試辦小黃公車服務，經不斷檢討調整營運模式，2020年的運量已較前一年大幅成長420%。縣府決定將小黃公車服務推廣至潮州鎮、東港鎮、恆春鎮，潮州及東港路線今年1月20日開始營運，恆春部分目前車輛打造，預計在年底前可營運，且屆時4營運區，將配置6輛無障礙計程車服務，讓身障族群搭乘更方便。

交旅處指出，潮州、東港小黃公車今年1月營運後，縣府及客運業者在各村里社區發展協會行銷宣導，長輩樂見小黃公車能帶他們外出訪友、就醫，生活變方便許多。為讓小黃公車提供貼近民眾需求的服務，縣府要求客運業者每日統計載客量，持續滾動檢討路線。

交旅處指出，此次調整710同安線，因民眾習慣至東港地區就醫，將「同安社區」、「米崙社區」、「弘全幼兒園」、「南州火車站」等4個站點併至711七塊線，原路線則調整行駛至萬安社區，因此710同安線更名為710萬安線，原711七塊線更名為711同安線，符合民眾實際需求。

交旅處指出，東港小黃公車調整幅度較大，從原本3條路線調整4條路線，新增服務新園地區及林邊地區，原712鎮海線的「舊嘉蓮宮」、「嘉蓮社區」及「鎮海公園」三站則改採預約制，並由新增的713林邊線服務，讓有限資源有效利用，如欲搭乘的民眾記得先預約。

住在屏東市郊的郭阿嬤是小黃公車忠實顧客，可以直達阿嬤常去的醫院，不用擔心麻煩兒女載送，小黃公車佛心價，一次只要10元，搭配社會處敬老卡，每月有330元免費額度使用，等於搭車免錢。郭阿嬤的女兒說，小黃公車讓大眾運輸工具深入村里，是接地氣、很貼心的服務。

縣府指出，若有搭乘需求，周一至周五上午9點到12點、下午13點到18點撥打08-7861818或0905-518365專線電話，或至交旅處官網查詢。