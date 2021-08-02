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高雄雨勢減緩 市府應變中心降3級開設

中央社 / 高雄2日電

受西南氣流影響高雄市連日豪雨，今天雨勢稍緩，上午高市府應變中心2級開設降為3級開設。這波豪雨造成市區約60處積淹水，目前多已消退，僅剩阿蓮區中路橋仍因汙泥封橋。

昨天高雄桃源、茂林、六龜等區24小時累積雨量破500毫米，市區已多逾200毫米。今天至上午約11時，茂林、桃源區24小時累積雨量仍有逾300毫米。

市區降雨則明顯比昨天減緩，上午偶有大雨，但雨勢不持久。不過，水利署仍針對大寮、鳳山發布1級淹水警戒，嚴防短時強降雨。高市府今天表示，上午10時起應變中心2級開設降為3級開設，由水利局進駐水情中心。

因應山區仍有豪雨特報，水利局表示，山區發布土石流警戒區的應變中心仍維持開設，其餘區級應變中心由指揮官視狀況開設，各單位持續保持警戒。

農委會水土保持局仍針對六龜、甲仙、桃源、茂林、杉林等5區21里，共發布56條土石流紅色警戒；另針對桃源、那瑪夏、旗山、美濃等4區11里，發布39條土石流黃色警戒。土石流潛勢溪流周邊應撤離人數1068人，均已全數撤離。

高雄市區昨天累積有約60件積淹水災情通報，水利局今天表示，所有積淹水均已消退狀況解除，僅剩阿蓮區中路橋仍因橋面汙泥封橋，預計中午可完成汙泥清除，重新開放橋面。

大雨過後，高屏溪攔河堰濁度飆升，今天凌晨1時多，河道濁度升至1萬2000度，但雨勢趨緩後，截至中午12時，河道濁度降至7100度，但仍遠高於淨水廠可處理能力的500度至600度。

台灣自來水公司第七區管理處表示，雖然濁度升高，但南化水庫溢流，會取用南化水庫40萬噸原水因應，另伏流水等也有約32萬噸供應，供水無虞。

土石流 淹水 南化水庫

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