李洋奪金門奧運首金 縣府立委合力催生羽球館

金門子弟李洋和搭檔王齊麟摘下東京奧運羽球金牌，打破台灣奧運紀錄，也為金門奪下奧運首金。金門縣政府允諾設立李洋主題館；立委陳玉珍也向中央爭取興建李洋羽球訓練館。

李洋不負眾望為家鄉奪下奧運第一面金牌，金門籍立委陳玉珍今天表示，將向體育署提案爭取經費，在金寧運動休閒園區興建羽球館，工程早日完工為金門培育更多優秀羽球選手；此外，她也建議提高企業捐贈體育選手的免稅額，並列為立法院修法優先法案。

金門縣長楊鎮浯則是在李洋和搭檔王齊麟挺人冠軍賽當下宣布，將在規劃中的金寧運動休閒園區設置李洋羽球主題館。縣府參議陳金增表示，在縣長這項指示下，計劃加快時程，考慮將2、3期工程提前併到第1期進行。

縣府教育處說明，金寧運動休閒園區分期興建，第1期的「金寧鄉社區戶外球場」（4座籃球埸和1座網球場），投入經費新台幣2877萬元，現準備招標作業，可望明年完工；之後有共融公園和包括羽球館在內的運動專館興建。

此外，李洋父親李峻淯接受中央社記者訪問表示，金門縣政府興建李洋主題館意義不凡，但他更期盼金門能設立體育班。教育處去年10月曾辦理羽球教育培訓計劃與推廣事宜研商會議，李峻淯、李洋和妹妹全國混雙冠軍李芷蓁都出席。會中針對專任教練待遇、羽球長期發展計畫、新建羽球專館及設立體育班等進行討論。

對金門羽球運動發展與人才培育，李峻淯有高度期盼，當時就表達李洋有意返鄉邊訓練邊指導球員，傾全力協助推廣金門羽球運動教育。李洋連續3年得到金門酒廠贊助，從中先後捐贈72萬元做為培育家鄉優秀運動選手獎勵金，並利用返鄉機會協助指導學童羽球。

由於設立成立體育班由於牽涉層面廣泛，全案還在研議階段。原定今年5月召開的公聽會，因疫情無法順利舉辦，教育處代處長黃雅芬表示，將在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後擇期召開尋求各界共識。