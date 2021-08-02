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戴資穎奪羽球銀牌 陳其邁：市府獎金加倍

中央社 / 高雄2日電

高雄羽球好手戴資穎昨天奪下東京奧運羽球女子單打銀牌，高雄市長陳其邁今天表示，市府給予的獎助金將加倍，戴資穎從新台幣42萬元增至84萬元，拿下射擊項目第5的吳佳穎獎金也有20萬元。

陳其邁今天在議會受訪表示，戴資穎昨天羽球女單金牌賽，展現了高度的韌性跟毅力，尤其在救球的時候，幾乎全身撲跪在救，看了非常感動；戴資穎整場表現非常好，也展現了運動家精神，比賽的毅力跟拚勁，感染了很多人。

陳其邁說，戴資穎讓高雄非常驕傲，「我們高雄等她回來」，要好好幫她加油，也相信在未來戴資穎在羽球比賽，一定還會繼續大放光彩，是台灣永遠的英雄。

陳其邁還說，他昨天賽後有跟戴父通電話，表達恭喜，戴父也提到，戴資穎昨天比賽的拚勁跟表現非常好，只可惜運氣沒有站在她這邊，但戴資穎展現的運動家精神及場上拚搏的毅力，都值得學習，也讓人感到非常驕傲。

陳其邁並表示，他已指示運發局長侯尊堯，加倍發放奧運獎助金，銀牌由原本的42萬元提升到84萬元，獎金加倍，射擊項目拿下第5名的吳佳穎也從獎金10萬元提高到20萬元。

陳其邁還說，等戴資穎回到高雄後，希望有機會能來表揚及恭喜這位高雄的女兒、高雄的驕傲。

高市運發局表示，高市府針對東京奧運祭出高雄市績優獎助金，從金牌到第6名都有，原本金牌72萬元、銀牌42萬元、銅牌30萬元、第4名18萬元、第5名10萬元、第6名8萬元，如今金牌到第6名獎金，將全部加碼2倍。

東京奧運 陳其邁 金牌

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