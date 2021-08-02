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高雄山區雨量紫爆河道濁度飆升 水公司改水源因應

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄受豪雨影響，許多河道濁度提升。記者陳弘逸／攝影
高雄受豪雨影響，許多河道濁度提升。記者陳弘逸／攝影

受西南氣流影響，高雄近日接連豪雨，昨天山區雨量「紫爆」，桃源、茂林等3區，日累積雨量飆破500毫米；今天上午茂林累積雨量仍有436毫米，隨大雨沖刷，不少水源地與河川上游濁度持續飆升，導致高屏溪攔河堰濁度凌晨一度飆到1萬2000度，即使豪雨趨緩，仍有7500度；為確保民生供水無虞，自來水公司第七區管理處，已啟動應變措施。

今天山區豪雨稍有趨緩，但茂林日累積雨量上午已經達436毫米，桃源、六龜則超過300毫米，豪雨仍持續沖刷，不少水源地與河川上游濁度持續飆升。

南水局指出，高屏溪攔河堰凌晨1時許，川流量每秒達4424立方公尺，濁度高達1萬2000度，到了上午8時才下降至7500度，水源濁度依舊很高；甲仙攔河堰川流量每秒達272.95立方公尺，凌晨至上午濁度則在6000多度左右。

有鑑於高屏溪濁度上升，為確保供水無虞，水公司七區處以高濁度少用、濁度低多取為原則，已啟動聯通管取用南化水庫，取最大40萬噸水源做為應變，另有地下、伏流水共32萬噸，進行供水調配。

高雄山區近日接連豪雨，中央氣象局官網顯示，昨天山區雨量紫爆，桃源、茂林、六龜區日累積雨量飆破500毫米，另杉林、內門超過400毫米，且山區接蓋在豪雨範圍。

高雄山區昨天雨量「紫爆」，桃源、茂林、六龜區日累積雨量飆破500毫米。圖／高雄氣象站提供
高雄山區昨天雨量「紫爆」，桃源、茂林、六龜區日累積雨量飆破500毫米。圖／高雄氣象站提供

雨量 豪雨 高屏溪

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