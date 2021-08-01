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雨中慶祝81原民日 高雄市長陳其邁桃源暖心族語問候

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市桃源區今天進行預警性撤離，高雄市長陳其邁到收容所視察。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區今天進行預警性撤離，高雄市長陳其邁到收容所視察。圖／高雄市原民會提供

高雄市桃源區公所上午進行土石流紅色警戒住戶預警性撤離，總計撤離約226人，其中約21人入住收容所，因原收容所桃源區文物館有漏水情況，緊急轉移至附近的長青文康中心，市長陳其邁下午特地到場關心，正值81原住民族日，陳其邁也特地學習布農族語暖心問候族人。

高雄氣象站統計，桃源區今天24小時累積雨量達531.5毫米，桃源區公所表示，上午桃源土石流潛勢溪流有7條達紅色警戒，立即啟動撤離避難措施，其中21人選擇入住收容所，其餘居民找親戚依親，另外公所將洗腎患者安排至樂樂段獨棟安置所，並安排至少一位衛生所人員現場待命。

桃源區公所表示，原本收容所安排在桃源區文物館，但因出現漏水情形，高雄原民會與區公所立即尋找新的場域，轉移至長青文康中心，此地點為3層樓建築，因沒有電梯，將行動不便者安排住一樓，其餘家庭住三樓，為維持防疫規定，以家庭為單位隔開3公尺距離，全程戴口罩、入住前須雙手清消。

高雄市原民會表示，今天正值81原住民族日，但可惜遇到雨災，原民會主委阿布斯一早先上山視察，陳其邁接獲桃源收容所漏水訊息，也特地到場關心，並學習布農族語對在場族人問候，非常暖心。

高雄原民會表示，為慶祝原民日，除了今天邀請歌手盧學叡進行線上直播，與高雄市交通局、觀光局合作打造的16條路線原住民主題公車，也於今天正式亮相，預計原民主題公車為期2個月，並於臉書粉專舉辦主題公車打卡送禮活動，另有81原民購物節限時活動，歡迎民眾至原民會粉專查詢 https://www.facebook.com/khhindigenous。

高雄市桃源區今天進行預警性撤離，高雄市長陳其邁到收容所視察。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區今天進行預警性撤離，高雄市長陳其邁到收容所視察。圖／高雄市原民會提供
高雄市桃源區今天進行預警性撤離，將洗腎患者安排至樂樂段安置所。圖／桃源區公所提供
高雄市桃源區今天進行預警性撤離，將洗腎患者安排至樂樂段安置所。圖／桃源區公所提供
高雄市桃源區今天進行預警性撤離，因原收容所出現漏水，改安排至長青文康中心。圖／桃源區公所提供
高雄市桃源區今天進行預警性撤離，因原收容所出現漏水，改安排至長青文康中心。圖／桃源區公所提供

原住民 陳其邁 高雄市

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