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高雄第二大人工湖近滿水位 居民新奇拍照、釣魚

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位，在地居民第一次看到高水位，前往拍照記錄。記者陳玫伶／攝影
高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位，在地居民第一次看到高水位，前往拍照記錄。記者陳玫伶／攝影

受西南氣流影響，高雄市美濃區雖位於山腳下，但24小時累積雨量達323毫米，其中4個里位於潛勢土石流黃色警戒流域，公所上午進行預防性勸離，強大雨量也讓美濃湖水位接近路面但未溢出，吸引在地居民前往拍照、釣魚，立委邱議瑩發文表示，水利署近年滯洪終發揮功效。

據了解，美濃湖為高雄僅次於澄清湖的第二大人工湖，湖面積達21公頃，景色優美、生態豐富，每年10月至隔年3月吸引大批候鳥來此休息過冬。自昨晚至今天連續降雨，讓美濃湖近乎滿水位，也吸引居民前往拍照記錄，李姓先生表示，5月旱災時美濃湖已乾至見底，沒想到才過3個月就淹這麼高。

美濃區下午4點後雨勢稍緩，有民眾特地到美濃湖觀看景色、釣魚，陳姓小姐表示，住在美濃10多年，第一次看美濃湖水位一次漲這麼高。鍾姓男子邊釣魚邊表示，下雨過後最適合至美濃湖釣魚，因為躲在土壤中的魚群會在這時跑出來，吃起來較沒有土味，曾看過水位淹最高的紀錄是溢出淹到附近田裡。

立委邱議瑩臉書發文指出，水利署近幾年在美濃區推動以新的防治方式進行「在地滯洪」並設置在地滯洪政策預定試辦區域（美濃過路窩橋旁），以加高田埂30公分、農地整理來蓄洪跟逕流分擔，避免因水流不及造成淹水，邱議瑩今天再到現場視察，在地滯洪的確發揮功效。

邱議瑩表示，美濃溪全長31.05公里，2018年八二三豪雨造成三夾水至廣興一帶淹水20.6公頃，水利署七河局試辦在地滯洪3.6公頃農地預計8月底前完工，可增加1.5萬立方公尺滯洪量。另擴大推動346公頃農地，總滯洪量69.2萬立方公尺，可降低美濃溪水位1.17公尺，改善地方淹水，預計2025年全部完工。

高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位，快溢出路面。記者陳玫伶／攝影
高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位，快溢出路面。記者陳玫伶／攝影
高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位。記者陳玫伶／攝影
高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位。記者陳玫伶／攝影
高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位。記者陳玫伶／攝影
高雄市第二大人工湖美濃湖因連日降雨，今天下午4時許已幾乎滿水位。記者陳玫伶／攝影

高雄市 美濃 豪雨

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