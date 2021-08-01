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高雄梓官蚵仔寮魚市引進防疫新科技 用AI來防採買群聚

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心引進「AI智慧監控群聚即時告警系統」，防止採買人潮群聚。圖／海洋局提供
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心引進「AI智慧監控群聚即時告警系統」，防止採買人潮群聚。圖／海洋局提供

高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，是民眾採買新鮮魚貨的熱點，由於每逢假日人潮眾多，恐增加防疫壓力，因此，高雄市政府特別引進「AI智慧監控群聚即時告警系統」，建直銷中心場內，藉AI分析監控影像，實時控管人流，若密度超過，則立即啟動告警系統，廣播警示分散人群。

因應防疫，高雄各漁市已強化出入口、場內總容留管制，但避免入場採買人群太密集，造成群聚疑慮，市府特別引進，由資策會數位服務創新研究所輔導開發的「AI智慧監控群聚即時告警系統」設於蚵仔寮魚貨直銷中心場內。

高雄副市長林欽榮表示，該系統能由AI深度學習分析監控影像，實時計算場內人群在空間中的分佈及密度，若密度超過，將立即啟動告警系統，廣播警示分散人群，降低群聚風險。

全台於7月27日起調降防疫至第二級警戒，梓官蚵仔寮魚貨直銷中心也從總容流管制120人限制，放寬至190人，若超過容留，即停止入場採買。

除未來新科技設備導入，魚市仍維持實聯制、量體溫、戴口罩及禁止內用、試吃、邊走邊吃，除場內管控，場外排隊人潮也會進行管制，若排隊人潮湧現，將加強勸導保持社交距離。

林欽榮說，市府導入AI防疫智慧系統，運用科學、技術等策略工具，減輕人力負荷，並深化智慧城市的各項資通訊科技整合的應用方案，為市民帶來智慧城市的嶄新生活體驗。

林欽榮強調，雖然目前疫情稍有趨緩，仍須做好各區魚市場及攤集場防疫措施，並不定期前往稽核及宣導，若有違反防疫相關規定，將舉發送交由衛生局裁罰。

高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，每天派員進行走動式舉牌及廣播宣導社交距離，加強入場民眾防疫意識。記者陳弘逸／攝影
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，每天派員進行走動式舉牌及廣播宣導社交距離，加強入場民眾防疫意識。記者陳弘逸／攝影
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，防疫調降二級後，總容流管制120人限制，放寬至190人。記者陳弘逸／攝影
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，防疫調降二級後，總容流管制120人限制，放寬至190人。記者陳弘逸／攝影
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，防疫調降二級後，總容流管制120人限制，放寬至190人。記者陳弘逸／攝影
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心，防疫調降二級後，總容流管制120人限制，放寬至190人。記者陳弘逸／攝影
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心引進「AI智慧監控群聚即時告警系統」，防止採買人潮群聚。圖／海洋局提供
高雄梓官蚵仔寮魚貨直銷中心引進「AI智慧監控群聚即時告警系統」，防止採買人潮群聚。圖／海洋局提供

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